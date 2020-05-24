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Умерли от COVID-19 двое мужчин 39-ти и 61 года за сутки на 24 мая в Новосибирской области. Скончались всего 29 человек от коронавируса в регионе

11:42 24.05.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 тяжелых пациента. Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения с отрицательным тестом.

Умерли от COVID 19 двое мужчин 39 ти и 61 года за сутки на 24 мая в Новосибирской области. Скончались всего 29 человек от коронавируса в регионе
Выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом за сутки на 24 мая в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли от COVID 19 двое мужчин 39 ти и 61 года за сутки на 24 мая в Новосибирской области. Скончались всего 29 человек от коронавируса в регионе

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По данным оперативного штаба, на 11 утра 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 9 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2 человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год.

Всего в регионе заболевших – 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 –скончались.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 491 обращение, 32 пациента госпитализированы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на утро воскресенья выявлено еще два зараженных коронавирусом, в том числе 8-летний ребенок. Всего в городе болеют коронавирусной инфекцией 34 человека.

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