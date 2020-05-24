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Общество / Стиль жизни

«Дайте мне кило!» Рецепт счастья раскрыл хозяин фабрики мороженого в Сирии

17:28 24.05.2020 Фото: Pixabay
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Хозяин фабрики мороженого в сирийском городе Алеппо, где впервые за несколько лет встречают Рамадан в спокойной обстановке, поделился рецептом счастья – нужно просто не ограничивать себя в потреблении сладости.

Дайте мне кило! Рецепт счастья раскрыл хозяин фабрики мороженого в Сирии
Доктор Комаровский считает, что детям мороженое нужно есть регулярно

«Все мороженое очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм его. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня», — сказал Сахеб Абдалла журналистам.

Его мини-фабрика недалеко от районов, где до последнего времени находились боевики и обстреливали мирных жителей снарядами, кустарно собранными из газовых баллонов. Сейчас посетители могут ходить за мороженым, не опасаясь за свою жизнь. На фабрике 30 сотрудников, некоторые из них – беженцы.

Фабрика производит до 30 сортов мороженого, в зависимости от сезона.

«Что собирают сейчас в садах, из того мы и делаем мороженое. Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Вся наша продукция сделана только из натуральных ингредиентов. Начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежайшим молоком, которое мы получаем прямо с фермы», — рассказал сын владельца фирмы.

Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако в его пригородах оставались террористы. Они на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.

Ранее телеведущий и детский врач Евгений Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет. Он отметил, что детей не стоит ограждать от холодной пищи: «Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто».

Источник: РИА Новости

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