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Бузова хотела приехать к захватившему заложников в банке Москвы террористу в форме доставщика еды

11:53 24.05.2020 Фото: Instagram / @buzova86
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Певица была в шоке, но добавила, что если бы ее об этом попросили правоохранительные органы, то она бы согласилась. Однако этого не потребовалось. Бойцы Росгвардии справились без Бузовой, хотя террорист требовал встречи с ней.

Бузова хотела приехать к захватившему заложников в банке Москвы террористу в форме доставщика еды
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении «Альфа Банка» в центре, если бы того требовала ситуация. По крайней мере артистка была готова пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что молодой человек в костюме доставщика еды «Деливери клаб» захватил заложников в отделении «Альфа Банка» на Земляном валу. Он выдвигал невнятные требования, то денег, то правды. В какой-то момент он потребовал, что бы к нему привезли певицу Ольгу Бузову. Он мотивировал это тем, что она якобы у него что-то украла.

«Для меня сегодняшняя новость —полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно», — приводит комментарий Бузовой телеграм-канал Mash.

Певица добавила, что если бы ее об этом попросили правоохранительные органы, то она бы согласилась.

«Я уже в курсе, что этот ужас закончился. И слава богу, что никто не пострадал!», — отметила Бузова, добавив, что российские спецслужбы сработали идеально.

«Спасибо им за это», — также передала певица.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По данным следствия, днем 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников, оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии, подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан.

В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина приехал из региона в столицу. После захвата его Росгвардией — его отправили на медицинскую экспертизу.

В момент переговоров он не выдвигал особых требований — но очень хотел видеть Ольгу Бузову.

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Бесстрашная Бузова?

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