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За 66000 евро продал свою золотую медаль за победу в ЧМ-2018 футболист во Франции

23:08 24.05.2020 Фото: Pixabay
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Имя футболиста, решившего расстаться с наградой, не сообщается. Спортсмену удалось выручить почти 66 тысяч евро. На том же аукционе были проданы золотые медали чемпионатов мира 1994 и 2002 годов. Победителями обоих турниров была сборная Бразилии. За награды выручили 44 и 46 тысяч евро соответственно.

За 66000 евро продал свою золотую медаль за победу в ЧМ 2018 футболист во Франции
Имя футболиста, продавшего медаль, не сообщается

Игрок сборной Франции по футболу продал на аукционе золотую медаль за победу на чемпионате мира 2018 года.

Кроме того, на аукцион были выставлены личные вещи погибшего в январе баскетболиста Коби Брайанта. Их ассортимент не сообщается, но общая выручка составила 185 тысяч евро.

17 мая за рекордные 560 тысяч долларов (513 тысяч евро) на аукционе были проданы кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции играла в финале с командой Хорватии и одержала победу со счетом 4:2.

Источник: Лента

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