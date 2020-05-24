Открыли для проезда главную улицу Микрорайона Лунную после коммунальной аварии в Бердске

30 метров дырявой трубы заменили, 5-метровый котлован закопали, дорогу восстановили и разрешили движение по ней утром 24 мая.

Перекрыта ул. Лунная из-за коммунальной аварии в Бердске была с 14 мая

В воскресенье, 24 мая, с утра открыли проезд по ул. Лунной в Бердске. 10 дней одна из главных дорог Микрорайона была перекрыта из-за коммунальной аварии. Сначала планировали завершить ремонтные работы и закопать 5-метровый котлован к 18 мая. Но Комбинат бытовых услуг справился только к сегодняшнему дню. Все это время транспорт ходил в объезд. Власть изменила маршруты пассажирских автобусов, — минуя остановку «Семь ветров».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь ветров».

— Будет заменен участок порядка 30 метров «сотой» трубы, — рассказал замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Дырявую трубу заменили, котлован закопали, дорогу восстановили.