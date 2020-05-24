Отплясывали в разгар пандемии COVID-19 толпы народа в центре Новосибирска? Смотрите видео

По предварительным данным, информация о массовом собрании, в котором участвовали сотни людей, является частично фейковой. Но полиция по поручению губернатора Травникова начала проверку. Факт был, но в меньших масштабах.

Новосибирцы якобы отплясывали в разгар пандемии на площади Ленина

Новосибирцы устроили вечеринку на площади Ленина, вероятно, в ночь на 24 мая. В социальных сетях появились записи, как люди всех возрастов танцуют без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Горожане лихо отплясывали под хиты Верки Сердючки, групп «Ленинград», «Руки вверх» и других. Тусовка расположилась у парковки главной площади города, напротив магазина парфюмерии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил МВД разобраться с массовыми ночными гуляниями на площади Ленина. Полиция начала проверку. Участников вечеринки могут привлечь к ответственности за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение требований закона о тишине.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области проведут проверку после появления в социальных сетях и местных СМИ сообщений о вечеринке, которая якобы произошла в ночь на воскресенье на площади Ленина в центре Новосибирска. По предварительным данным, информация о массовом собрании, в котором участвовали сотни людей, является частично фейковой, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

-Действительно, в течение часа с 23.30 23 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительную беседу, после чего те разошлись. Что касается размещенной в интернете видеосъемки, о она частично фековая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время. Сделано это, скорее всего,с целью увеличить искусственно количество люде. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима изоляции, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Страдымов.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию о празднестве также опубликовали местные СМИ.

Новосибирская область в настоящее время занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на утро 24 мая зафиксировано 2 124 случая инфицирования, в том числе 134 детей, 891 человек выздоровел, 29 умерли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Для снижения темпов распространения инфекции в регионе в начале апреля был введен режим самоизоляции, запрещалось покидать свои дома, кроме как для выгула питомцев, походов за продуктами и лекарствами и на работу. С 11 мая режим был ослаблен: открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом во дворах не более чем вдвоем.