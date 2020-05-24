Впервые отмечают Ураза-байрам без массовых молитв в мечетях российские мусульмане

Президент РФ Владимир Путин, поздравив с праздником, посоветовал мусульманам в этот раз не выходить из дома. С аналогичными обращениями выступили главы регионов страны и представители духовенства.

В этом году отмечать Ураза-байрам мусульмане начали 24 мая

В воскресенье утром, 24 мая, во всех российских мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.

Между тем во многих регионах намазы будут совершаться в отсутствие прихожан из-за ограничительных мер, которые введены в связи с угрозой заражения коронавирусом. За молитвой мусульмане смогут наблюдать по трансляции.

В частности, впервые в новейшей истории Ураза-байрам не вызовет массового стечения верующих у Соборных мечетей Москвы и Петербурга, где в последние годы, по разным оценкам, в этот день собиралось от 100 до 200 тыс. приверженцев ислама.

НПрезидент РФ Владимир Путин посоветовал мусульманам в этот раз отметить праздник дома, передает сайт Кремля. С аналогичными обращениями выступили главы регионов страны и представители духовенства.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей».

Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста священного исламского месяца Рамадан и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Обычно в дни Ураза-байрама принято ходить не только в мечеть, но и в гости, посещать могилы близких, однако в этот раз многие традиции придется нарушить: в отдельных мусульманских регионах России даже был введен карантин на время празднования, чтобы избежать повторной вспышки эпидемии Covid-19.