Впервые отмечают Ураза-байрам без массовых молитв в мечетях российские мусульмане

В воскресенье утром, 24 мая, во всех российских мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски — Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан.
Между тем во многих регионах намазы будут совершаться в отсутствие прихожан из-за ограничительных мер, которые введены в связи с угрозой заражения коронавирусом. За молитвой мусульмане смогут наблюдать по трансляции.
В частности, впервые в новейшей истории Ураза-байрам не вызовет массового стечения верующих у Соборных мечетей Москвы и Петербурга, где в последние годы, по разным оценкам, в этот день собиралось от 100 до 200 тыс. приверженцев ислама.
НПрезидент РФ Владимир Путин посоветовал мусульманам в этот раз отметить праздник дома, передает сайт Кремля. С аналогичными обращениями выступили главы регионов страны и представители духовенства.
«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.
Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей».
Ураза-байрам длится три дня после 30-дневного поста священного исламского месяца Рамадан и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.
Накануне, в последний день рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.
Обычно в дни Ураза-байрама принято ходить не только в мечеть, но и в гости, посещать могилы близких, однако в этот раз многие традиции придется нарушить: в отдельных мусульманских регионах России даже был введен карантин на время празднования, чтобы избежать повторной вспышки эпидемии Covid-19.