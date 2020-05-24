Труп депутата Рады с огнестрельным ранением нашла в его офисе в Киеве уборщица

Рядом с телом Валерия Давиденко был обнаружен пистолет. Несколькими часами ранее в квартале от этого места националисты провели акцию возле офиса оппозиционного депутата Виктора Медведчука.

До политической карьеры Давиденко занимался бизнесом

В киевском офисе народного депутата Верховной рады Валерия Давиденко был обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву. Информацию о гибели Давиденко в своем Telegram-канале подтвердил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

По словам Кивы, тело Давиденко с огнестрельным ранением обнаружила уборщица.

По информации издания, труп был найден около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании по адресу: Большая Васильковская, 4. Рядом с телом обнаружили пистолет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил обнаружение тела Давиденко. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы», — написал он в Facebook.

Как отметил Геращенко, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские, по его словам, пытаются изъять записи с многочисленных камер видеонаблюдения, расположенных по близости от места инцидента. Геращенко заявил, что правоохранительные органы будут проверять все версии, включая убийство, самоубийство и инсценировку самоубийства.

Днем 23 мая недалеко от места обнаружения трупа Давиденко националисты устроили акцию возле офиса депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Офис расположен по адресу: Большая Васильковская, 23Б. Сперва СМИ сообщили, что там произошел взрыв, однако позднее в киевской полиции опровергли эту информацию. В пресс-службе полиции города заявили, что возле офиса Медведчука были задержаны несколько человек, которые жгли файеры.

Валерий Давиденко родился в 1973 году в Черниговской области. Политикой начал заниматься в 2013 году, когда тогдашний президент страны Виктор Янукович назначил его на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия. Однако пробыл он на этом посту меньше года, в марте 2014-го премьер-министр Арсений Яценюк освободил его от должности.

Позднее в том же году Давиденко стал народным депутатом Верховной рады VIII созыва от партии «Всеукраинское аграрное объединение «Заступ». В 2019 году был избран в Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец.

До политической карьеры Давиденко занимался бизнесом. Во второй половине 1990-х был директором ЗАО «Агропрофит». В начале 2000-х работал в сфере страхования, а с 2004 по 2013 год занимал должность генерального директора ООО «СП» Агродом». В 2007-м вместе с партнерами Юрием Колобовым и Борисом Приходько стал владельцем Терра Банка.