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Скончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс.

14:51 24.05.2020 Фото: pexels.com
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Сейчас во всем мире зарегистрировано более 5,3 млн заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 100 625 случаев COVID-19.

Скончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс.
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс.

Держит 29-е место по числу заразившихся COVID-19 за сутки Новосибирская область 24 мая. Список регионов и число новых заболевшихВыявили 8599 новых зараженных COVID-19 за последние сутки на 24 мая в России. Общее число инфицированных в стране 344 481Ещё 1315 новостей

В мире по состоянию на 24 мая зарегистрировано 5 353 142 подтверждённых случаев (прирост за сутки 100 625 случаев; 1,92%), 343 830 летальных исхода (прирост за сутки 3 978; 1,17 Скончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс. . Об этом сообщил Роспотребнадзор в воскресенье.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 23.05.2020 досмотрено 5 391 152 человек, за этот период выявлено 610 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 149 382 человека, по состоянию на 23.05.2020 под контролем остаются 282 405 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 538 обсерваторов на 52 082 мест, из них развернуто 326 обсерваторов на 36369 мест, где размещено 15 713 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 23.05.2020 проведено 8 685 305 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области на 24 мая заражены коронавирусом 2124 человека. В Бердске — 34., в том числе 8-летний ребенок.

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