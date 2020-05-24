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Вещий сон в ночь на 25 мая расскажет о будущем

15:16 24.05.2020 Фото: pxhere
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Если снится какая-то опасность — это предупреждение, что надо быть особенно внимательным и осознанным в выборе своей линии поведения. Образы, которые вам являются во снах в эти сутки, могут указать области “грехопадения”, где вы можете проколоться, но имеется в виду ваш внутренний мир, или, иными словами, ваша духовная составляющая.

Вещий сон в ночь на 25 мая расскажет о будущем
Образы, которые вам являются во снах в эти сутки, могут указать области “грехопадения”

Сон в ночь с 24 на 25 мая предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшее время. Важно и то, что вам приснилось: хлеб, арбуз или пшеница – к долгой и беззаботной жизни, веселиться с друзьями – к ссоре и разлуке с ними, ревновать – к доверительным и теплым отношениям в супружестве, зверь или чудовище – к неожиданному волнению, мыть хрусталь – к смеху и веселью, плыть на плоту – к проблемам со здоровьем, жарить мясо – к болезням.

Если приснилось, что что-то спутывается, например, нитки или волосы, или переплетение дорог кажется вам непонятным и запутанным, то желательно проанализировать то, что вы задумали, и совсем отказаться от планов или переосмыслить, перепланировать. Во снах могут, так или иначе, присутствовать ваши родители или родственники. Это указание: надо проанализировать, какие проблемы вы унаследовали от них, и начинать их решение.

Проще сказать, что в это время вы можете понять, с какой стороны “древа познания добра и зла” на данный момент времени скопилась большая часть вашей энергии. Если вы явно это осознали, примите это как указание к действию.

Сновидение, увиденное днём 25 мая, может исполниться через девять дней.

Источник: izvmor

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