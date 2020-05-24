Вещий сон в ночь на 25 мая расскажет о будущем

Сон в ночь с 24 на 25 мая предупреждает о событиях, которые произойдут в ближайшее время. Важно и то, что вам приснилось: хлеб, арбуз или пшеница – к долгой и беззаботной жизни, веселиться с друзьями – к ссоре и разлуке с ними, ревновать – к доверительным и теплым отношениям в супружестве, зверь или чудовище – к неожиданному волнению, мыть хрусталь – к смеху и веселью, плыть на плоту – к проблемам со здоровьем, жарить мясо – к болезням.
Если приснилось, что что-то спутывается, например, нитки или волосы, или переплетение дорог кажется вам непонятным и запутанным, то желательно проанализировать то, что вы задумали, и совсем отказаться от планов или переосмыслить, перепланировать. Во снах могут, так или иначе, присутствовать ваши родители или родственники. Это указание: надо проанализировать, какие проблемы вы унаследовали от них, и начинать их решение.
Проще сказать, что в это время вы можете понять, с какой стороны “древа познания добра и зла” на данный момент времени скопилась большая часть вашей энергии. Если вы явно это осознали, примите это как указание к действию.
Сновидение, увиденное днём 25 мая, может исполниться через девять дней.
Источник: izvmor