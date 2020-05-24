Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом

Президент попросил всех российских мусульман бережно отнестись к жизни и здоровью людей в условиях пандемии коронавируса.

Путин поздравил российских мусульман с праздником Президент поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам сегодня, 24 мая.

«Сердечно поздравляю вас с одним из главных мусульманских праздников – Ураза-байрамом.

Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несёт особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Владимир Путин».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2020 году впервые в истории праздник Ураза-байрам пройдет в России без массовых молитв в мечетях.