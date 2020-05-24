Выявили 8599 новых зараженных COVID-19 за последние сутки на 24 мая в России. Общее число инфицированных в стране 344 481

За сутки скончались от коронавируса 153 человека, и это новый антирекорд. Последний максимум отмечался 22 мая (150 случаев). Число смертей в стране не опускалось ниже ста с 19 мая. За весь период в России зафиксирована 3541 жертва коронавируса.

В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 8599, сообщает оперативный штаб. Суточный прирост новых случаев вновь упал ниже отметки в 9 тысяч.

Темп прироста составил +2,56%, этот показатель уменьшился по сравнению с предыдущими днями (накануне +2,89%, до 22 мая 2,80%, 21 мая 2,87%).

Общее количество инфицированных достигло 344 481. По этому показателю Россия идет на третьем месте, пропустив на вторую строчку Бразилию (347,4 тыс., +16,5 тыс. по данным Университета Джонса Хопкинса). На первом месте США с 1,62 млн случаев и суточным приростом в 21,6 тыс.

Больше всего новых заболевших в Москве — 2516, и это самый низкий показатель за весь май.

В Московской области 862 новых заболевших, в Петербурге — 384, в Нижегородской области — 221.

За сутки скончались от COVID-19 153 человека, и это новый антирекорд. Последний максимум отмечался 22 мая (150 случаев), накануне их было 139. Число смертей в стране не опускалось ниже ста с 19 мая. За весь период зафиксирована 3541 жертва коронавируса.

Поправились после болезни за все время наблюдения 113 299 человек, в том числе 5363 за последние сутки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердск не было летальных исходов из-за коронавируса. На 24 мая зарегистрировано 34 заболевших бердчанина, в том числе ребенок 8 лет. В Новосибирской области выявлен за последние сутки 81 новый случай. Всего в регионе болеют 2124 человека. Умерло всего 29 пациентов.