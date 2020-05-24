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Заразились коронавирусом 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов. Самих космонавтов в списке нет

16:59 24.05.2020 Фото: Роскосмоса
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Заболевать они начали еще в марте. На 24 мая полностью выздоровели 13 человек. уУ большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Тренировки космонавтов возобновляются постепенно.

Заразились коронавирусом 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов. Самих космонавтов в списке нет
19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом с марта

19 сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом с марта

Около 20 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) заразились коронавирусной инфекцией с марта по настоящее время, космонавтов среди них нет. Об этом сообщили в воскресенье в ЦПК.

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК», — отметили в Центре, подчеркнув, что по состоянию на 24 мая полностью выздоровели 13 человек.

В ЦПК уточнили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. В больницу были направлены два человека, которые уже выписаны.

«Заболеваемость представлена спорадическими, единичными, эпидемически не связанными случаями коронавирусной инфекции COVID-19, завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников», — пояснили в Центре подготовки космонавтов, добавив, что все случаи заражения были выявлены в результате системного, регулярного, массового тестирования сотрудников.

В пресс-службе рассказали, что «космонавтов среди заболевших нет, тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно». При этом график тренировок космонавтов составляется с минимальным привлечением инструкторского состава и соблюдением противоэпидемических мер.

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