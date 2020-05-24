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Найти источник происхождения COVID-19 готов Китай

17:10 24.05.2020 Фото: pexels.com
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В Пекине считают, что данный процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным, что необходимо исключить политическое вмешательство в вопросе поиска источника коронавируса.

Найти источник происхождения COVID 19 готов Китай
Китай готов сотрудничать по установлению происхождения COVID-19

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции заявил, что китайская сторона готова сотрудничать с мировым сообществом для установления источника происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Пекине считают, что данный процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Ван И отметил, что необходимо исключить политическое вмешательство в вопросе поиска источника коронавируса.

Он добавил, что в Китае выступают против «презумпции виновности».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активной политической и финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения для победы над коронавирусом.

Напомним, что первый зараженный коронавирусной инфекций зарегестирован в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

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