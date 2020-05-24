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«Отдыхать» в обсерваторах за свой счет будут бесцельно приехавшие в Крым туристы

17:19 24.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы республики Сергея Аксенова, если граждане не готовы оплатить сумму сразу, то в дальнейшем с них должны взыскивать эти средства: «Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам».

Отдыхать в обсерваторах за свой счет будут бесцельно приехавшие в Крым туристы
Сергей Аксенов: В Крыму приезжающих без конкретной цели будут помещать в обсерватор за плату

Прибывающих в Республику Крым без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за плату. Об этом сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

«Граждане из других субъектов РФ, которые едут в Крым бесцельно, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае, если не готовы оплатить сразу, по окончании нахождения в обсерваторе, должны исковые требования направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту всю сумму. Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга», — сказал Аксенов.

По его словам, соответствующий указ о принудительном помещении в обсерватор за свой счет, выйдет в воскресенье до конца дня. Аксенов не озвучил сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор. В регионе обсерваторы развернуты в Евпатории и Ялте в основном на базе санаторно-курортных учреждений.

В республике с 18 мая отменен режим самоизоляции. Обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.

Ранее плата за нахождение в обсерваторе не взималась.

В Республике Крым за сутки зафиксировано 14 новых случаев заражения. Всего по состоянию на 24 мая в Крыму зарегистрированы 340 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человек, умерли девять. Под медицинским наблюдением находятся 2 006 человек, на дому — 1 099, в стационарах — 289, в обсерваторах — 618.

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От редакции

Хотите в Крым?

Аноним, 24 мая 2020 17:22
Крым ваш. Заплатили - теперь наслаждайтесь отношением.
Аноним, 24 мая 2020 17:51
А бесцельно - это в чем заключается, обычно едут в Крым отдыхать, категория этих людей тоже бесцельное или возможно отдых "дикарями" бесцельно? Как-то конкретизировал свои заявления глава республики...
Анна автоледи, 24 мая 2020 18:36
Что значит - бесцельно? Лучше бы просто сказали - не приезжайте к нам, у нас карантин.

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