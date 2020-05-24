Пропавшую без вести 5-летнюю девочку ищут 440 человек у реки в Мурманской области

Информация о пропаже ребенка появилась в ночь на 24 мая. Накануне она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки и исчезла. На поиски вышли сотрудники полиции, военнослужащие, водолазы и добровольцы из числа местных жителей.

Более 400 человек ищут пропавшую девочку в Мурманской области

Спасатели, волонтеры и местные жители приступили к поискам пропавшей девочки, которая ушла в сторону реки Тунтсайоки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел в Кандалакшском районе.

Информация о пропаже ребенка появилась в ночь на 24 мая.

«Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно», — говорится в сообщении.

В поисках принимают участие правоохранители, военные, добровольцы.

Сегодня ночью в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области от оператора ЕДДС Кандалакшского района поступила информация, что в с.п. Алакуртти пропала девочка 2015 г.р.

Вчера она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно. На место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей ПСП «Кировск» Мурманский АКАСЦ, в составе 4 человек, 2 ед. техники.

Участие в поисках также принимают сотрудники полиции, военнослужащие и добровольцы из числа местных жителей. Итого: 440 человек и 12 единиц техники.