2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Больше всех в Сибири получит Кемеровская область.

Новосибирская область получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета в связи с эпидемией COVID-19

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению Президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности 5 регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области.

Самая большая дотация — 9 миллиардов 17 миллионов рублей — достанется Кемеровской области. В бюджет Новосибирской области будут направлены средства в размере 1 миллиарда 960 миллионов 84 тысячи рублей. Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.