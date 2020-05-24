Отказался обслуживать покупателей без масок магазин «Магнит» в Бердске

В субботу кассиры предупреждали клиентов об обязательном ношении масок и раздавали бесплатно бумажные маски. В воскресенье, 24 мая, лояльность к «голым» покупателям кончилась. Таковы требования масочного режима и руководства.

В бердском «Магните» выдают бесплатно одноразовые бумажные маски

В магазинах торговой сети «Магнит» отказались обслуживать покупателей без медицинских масок. Таким «голым» клиентам кассиры вежливо предлагают надеть маски — одноразовые бумажные. Их дают бесплатно. Перчатки не входят в перечень требований.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в магазине «Магнит» на ул. Первомайской, ужесточение ограничений — это письменный приказ руководства. Он начал действовать с 23 мая. Но в субботу продавцы относились к покупателям без масок лояльно — предупреждали, что с 24 мая вход в магазин без масок запрещен. И предлагали воспользоваться одноразовыми масками, начали которые раздавали бесплатно. Кроме того, на кассе продаются медицинские маски упаковками.

В воскресенье покупателей с «голыми» лицами не выпроваживали из магазина, но настойчиво просили воспользоваться бесплатными масками хотя бы на кассе. Не обошлось без скандалов, люди нервничали, отказывались надевать средства защиты и требовали показать документы, обязывающие маски.

Но администраторы торгового зала настаивали: масочный режим действует на всей территории Новосибирской области, значит, и в Бердске. А он предусматривает обязательное ношение маски в публичных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте. Соответствующее разъяснение Роспотребнадзора в магазине есть. Просят надеть маски хотя бы на кассе. На входе и по всему торговому залу в «Магните» развешаны объявления о масках и соблюдении дистанции.

Кроме того, торговые точки штрафуют за нарушения санитарных правил, введенных в период пандемии коронавируса. К ним относится и ношение масок. Продавцам в «Магните» все в масках и перчатках, на столах для покупок стоят антисептики. Видимо, торговым сетям дешевле меньше продавать, чем платить штрафы по административным протоколам.

Вечером в воскресенье большинство покупателей надевают свои маски на входе в «Магнит». Другие без сопротивления берут бумажные, предложенные кассиром, и на выходе выбрасывают их в мусорную корзину.