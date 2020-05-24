Отказался обслуживать покупателей без масок магазин «Магнит» в Бердске

В магазинах торговой сети «Магнит» отказались обслуживать покупателей без медицинских масок. Таким «голым» клиентам кассиры вежливо предлагают надеть маски — одноразовые бумажные. Их дают бесплатно. Перчатки не входят в перечень требований.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в магазине «Магнит» на ул. Первомайской, ужесточение ограничений — это письменный приказ руководства. Он начал действовать с 23 мая. Но в субботу продавцы относились к покупателям без масок лояльно — предупреждали, что с 24 мая вход в магазин без масок запрещен. И предлагали воспользоваться одноразовыми масками, начали которые раздавали бесплатно. Кроме того, на кассе продаются медицинские маски упаковками.
В воскресенье покупателей с «голыми» лицами не выпроваживали из магазина, но настойчиво просили воспользоваться бесплатными масками хотя бы на кассе. Не обошлось без скандалов, люди нервничали, отказывались надевать средства защиты и требовали показать документы, обязывающие маски.
Но администраторы торгового зала настаивали: масочный режим действует на всей территории Новосибирской области, значит, и в Бердске. А он предусматривает обязательное ношение маски в публичных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте. Соответствующее разъяснение Роспотребнадзора в магазине есть. Просят надеть маски хотя бы на кассе. На входе и по всему торговому залу в «Магните» развешаны объявления о масках и соблюдении дистанции.
Кроме того, торговые точки штрафуют за нарушения санитарных правил, введенных в период пандемии коронавируса. К ним относится и ношение масок. Продавцам в «Магните» все в масках и перчатках, на столах для покупок стоят антисептики. Видимо, торговым сетям дешевле меньше продавать, чем платить штрафы по административным протоколам.
Вечером в воскресенье большинство покупателей надевают свои маски на входе в «Магнит». Другие без сопротивления берут бумажные, предложенные кассиром, и на выходе выбрасывают их в мусорную корзину.
Да, всегда!!!!И в магазине и в транспорте.Вот ,поэтому,что не все соблюдают эпид. Режим,у нас в Бердске такой резкий,,скачок,, корона вируса.
Нет. Идиотизм бесполезный потому что. В магнит больше не пойду и после окончания вируса ни я н. Знакомые ни родственники. Желаю успешного раззорения.
У меня знакомые тоже на все плевали, пока в реанимацию не попали, слава богу выбрались, правда ещё в больнице, но просят всех соблюдать порядок.
Да. Большое спасибо за информацию. Значит будем ходить в "Магнит", "Сантимо" и "Продсиб". Жителям Бердска имеет смысл задуматься - можно ли доверять тем магазинам , которые не заботятся о безопасности покупателей.
Стоимость маски сейчас 30р
Стоимость хлеба социального не многим дешевле.
Если у людей нет дохода или он стал ниже, может не стоит и есть?. Купить маски , запереться и тихо помереть.
Я лично был вчера в Магнит Косметикс, пришлось купить маску(благоиесть на что). НО так как была одета маска на продавце, уж извините.... Может покупателям стоит дать право выгонять таких из магазина и пусть сидят тоже дома????
Нет
Сейчас заходил в Магнит, при мне парню дали бесплатную маску, а он ее не может натянуть на уши, короткая.
Не всегда