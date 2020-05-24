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Отказался обслуживать покупателей без масок магазин «Магнит» в Бердске

19:29 24.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pexels.com
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В субботу кассиры предупреждали клиентов об обязательном ношении масок и раздавали бесплатно бумажные маски. В воскресенье, 24 мая, лояльность к «голым» покупателям кончилась. Таковы требования масочного режима и руководства.

Отказался обслуживать покупателей без масок магазин Магнит в Бердске
В бердском «Магните» выдают бесплатно одноразовые бумажные маски

В магазинах торговой сети «Магнит» отказались обслуживать покупателей без медицинских масок. Таким «голым» клиентам кассиры вежливо предлагают надеть маски — одноразовые бумажные. Их дают бесплатно. Перчатки не входят в перечень требований.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в магазине «Магнит» на ул. Первомайской, ужесточение ограничений — это письменный приказ руководства. Он начал действовать с 23 мая. Но в субботу продавцы относились к покупателям без масок лояльно — предупреждали, что с 24 мая вход в магазин без масок запрещен. И предлагали воспользоваться одноразовыми масками, начали которые раздавали бесплатно. Кроме того, на кассе продаются медицинские маски упаковками.

В воскресенье покупателей с «голыми» лицами не выпроваживали из магазина, но настойчиво просили воспользоваться бесплатными масками хотя бы на кассе. Не обошлось без скандалов, люди нервничали, отказывались надевать средства защиты и требовали показать документы, обязывающие маски.

Но администраторы торгового зала настаивали: масочный режим действует на всей территории Новосибирской области, значит, и в Бердске. А он предусматривает обязательное ношение маски в публичных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте. Соответствующее разъяснение Роспотребнадзора в магазине есть. Просят надеть маски хотя бы на кассе. На входе и по всему торговому залу в «Магните» развешаны объявления о масках и соблюдении дистанции.

Кроме того, торговые точки штрафуют за нарушения санитарных правил, введенных в период пандемии коронавируса. К ним относится и ношение масок. Продавцам в «Магните» все в масках и перчатках, на столах для покупок стоят антисептики. Видимо, торговым сетям дешевле меньше продавать, чем платить штрафы по административным протоколам.

Вечером в воскресенье большинство покупателей надевают свои маски на входе в «Магнит». Другие без сопротивления берут бумажные, предложенные кассиром, и на выходе выбрасывают их в мусорную корзину.

Отказался обслуживать покупателей без масок магазин Магнит в Бердске

Под вечер мусорные корзины «Магнита» полны использованных бумажных масок

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От редакции

Вы надеваете маску в магазине?

Boeing 777-300ER, 24 мая 2020 19:41
Значит, пока этот псевдовирус не закончится, в Магнит ходить не будем. В Ленте плевать, всех обслуживают, туда и будем ходить.
Аноним, 24 мая 2020 20:01
НВР:
Да, всегда!!!!И в магазине и в транспорте.Вот ,поэтому,что не все соблюдают эпид. Режим,у нас в Бердске такой резкий,,скачок,, корона вируса.
Аноним, 24 мая 2020 20:30
Ну, не надо нагнетать, прямо все дела в масках, самим-то не смешно?
Прохожий, 24 мая 2020 20:05
Если руководители сети магазинов "Магнит" не в состоянии изучить и осознать Постановления Губернатора НСО №№ 43, 66 и 75 - нужно ли ходить в эти магазины?
Аноним, 24 мая 2020 20:08
Раньше ныли,что бесплатно не раздают.Сейчас раздают и опять не так.
Аноним, 24 мая 2020 20:27
А, никто и не раздает, наверное если таскаешь с собой...
Аноним, 24 мая 2020 20:09
НЕт
Аноним, 24 мая 2020 20:23
НВР:да
Аноним, 24 мая 2020 20:23
НВР:
Нет. Идиотизм бесполезный потому что. В магнит больше не пойду и после окончания вируса ни я н. Знакомые ни родственники. Желаю успешного раззорения.
Аноним, 24 мая 2020 20:34
Дрессировка народа продолжается, неужели люди этого не замечают - это стало чем-то напоминать учереждения времен ВОВ...
Аноним, 24 мая 2020 20:39
Ну и правильно сделали, давно пора навести порядок.
Аноним, 24 мая 2020 20:44
Спасибо вам, другим свободней ходить будет
Аноним, 24 мая 2020 20:34
Давно пора навести порядок! У нас же как, пока жареный петух не клюнет...
У меня знакомые тоже на все плевали, пока в реанимацию не попали, слава богу выбрались, правда ещё в больнице, но просят всех соблюдать порядок.
Covid-19, 24 мая 2020 21:04
Просят соблюдать порядок... Менты, что-ли?
Елена, 24 мая 2020 20:35
НВР:
Да. Большое спасибо за информацию. Значит будем ходить в "Магнит", "Сантимо" и "Продсиб". Жителям Бердска имеет смысл задуматься - можно ли доверять тем магазинам , которые не заботятся о безопасности покупателей.
Юрий., 24 мая 2020 20:41
Властям надо попробывать жить на те ЗП и доходы, что люди получают.
Стоимость маски сейчас 30р
Стоимость хлеба социального не многим дешевле.
Если у людей нет дохода или он стал ниже, может не стоит и есть?. Купить маски , запереться и тихо помереть.
Я лично был вчера в Магнит Косметикс, пришлось купить маску(благоиесть на что). НО так как была одета маска на продавце, уж извините.... Может покупателям стоит дать право выгонять таких из магазина и пусть сидят тоже дома????
Аноним, 24 мая 2020 20:50
НВР:
Нет
Covid-19, 24 мая 2020 21:02
Болтрукевич тоже в "Европе" запретил покупки без намордников.
Сейчас заходил в Магнит, при мне парню дали бесплатную маску, а он ее не может натянуть на уши, короткая.
Катя, 24 мая 2020 21:16
Смешно очень. А руководство Магнита в Москве сами признали, что не пускать - это нарушение! Кому важно, звоните по линии в Москву, они это подтверждают, и для кого это необходимо они присылают свой официальный ответ, в котором указывают на постановление нашего губернатора, что это РЕКОМЕНДАЦИЯ. И с этим письмом все двери МАГНИТОВ открыты!
Аноним, 24 мая 2020 21:16
НВР:
Не всегда

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