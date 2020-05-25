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Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer-sreda.ru

16:43 25.05.2020 Фото: из архива редакции
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Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru
Папа Паша с дочкой Сашей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer-sreda.ruФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!»Ещё 66 новостей

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей. Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2018.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2019.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Саша Берх 8 месяцев( сейчас 8 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Любимые сыночки

Лютов Степан
Лютов Саша

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сын Алексей и дочь Полина

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Коротких Вадим и Коротких Руслан

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Мой сын Семен Шкомыта и дочка Вика Шкомыта

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Саша Берх 8 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сестры Ксения и Лика Яковлевы

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Миша 7 лет. (сыночек)
Ярослав 5 лет. (брат)

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Надеева Анастасия Евгеньевна

Надеев Александр Евгеньевич

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Блинова Анна и Кирилл

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сергеевы Виктория, Ксения и Дмитрий

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Ты мой сыночек.Садыков Исмаил 8 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Я и моя дочка

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Мой сынок Мечев Глеб 6 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Бессмертный Александр

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сын и Дочь

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Семья Зорькины

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Ходонович Вячеслав

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Доченька София

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сын Александр мама Татьяна

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

дочь Валерия,мама Татьяна

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Наша доченька Ангелина Алишеровна

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Васильев Артём

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сынок Шевченко Саша с другом Паньковым Ваней

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Сынок Ярослав Дударев

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Наши самые любимые сыночки Заур и Назар Агаевы.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Мои доченьки Софья и Алина,мои сыночки Дмитрий и Данила

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Климович Артём 11 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Климович Таисия 2 год

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Разетдинов Матвей 7 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Мой сынок, Савва

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Дочечка Катюша

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Моя доченька Карина

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Наш сынок, Спирин Ярослав

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Наш сынок Нарзиев Тимур

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Наши дочки Нарзиева Дильнара и Нарзиева Ангелина

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer sreda.ru

Мои любимые доченьки — Катерина и Виктория.

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От редакции

Ждем снимки!

Иван, 06 мая 2020 20:24
этим родителям наверное невдомек, что их дети вряд ли кому-то интересны кроме них. Очень прям кому-то интересно разглядывать фотографии чужих детей.

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