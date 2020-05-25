Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий

Геомагнитную обстановку пошатнет трижды, но сильный метеоудар будет только один: остальные два средней мощности, но зато продолжительные.

Слабая магнитная буря прогнозируется на 23 мая 2020 года

Прогноз магнитных бурь на май 2020 года для метеочувствительных людей

Последний месяц весны будет относительно спокойным. Геомагнитную обстановку пошатнет трижды, но сильный метеоудар будет только один: остальные два средней мощности, но зато продолжительные.

Может:

разболеться голова, неожиданно и без видимой причины;

появится вялость, сонливость и легкая заторможенность;

кружиться голова, особенно утром, сразу после пробуждения и от резких движений;

появится раздражительность, страх, паника, нервозность и резкая смена настроения;

повысится, а в редких случаях понизится артериальное давление, которое нужно регулярно измерять в дни магнитных бурь;

возникнет тахикардия, одышка, боль в левом подреберье у тех, кто страдает от патологий сердца и сосудов;

развиться бессонница, справиться с которой поможет теплая ванна, ароматические масла, йога и медитации, если заниматься ими в вечерние часы;

повысится утомляемость и возникнут сложности с концентрацией внимания, что предполагает отказ от решения сложных задач и перенос важных деловых встреч на другой день.

Большинство симптомов проходят сами по себе, но если хоть что-то человека настраивает или пугает, то есть смысл обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Что поможет легче пережить катаклизмы в мае 2020 года

Слабая магнитная буря прогнозируется на 23 мая 2020 года. Ее мало кто сможет ощутить, а значит для здоровья людей она не представляет опасности.

Самая сильная и затяжная вспышка на Солнце будет длиться с 27 по 29 мая 2020 года. Обычно в такие дни даже здоровые люди замечают у себя недомогание и отдельные симптомы, которые возникают от влияния природных явлений на человеческий организм.

Лучший способ пережить без тяжелых последствий магнитные бури — вести здоровый образ жизни:

рационально питаться, включая в свой ежедневный рацион много фруктов, овощей и зелени;

пить больше жидкости, отдавая предпочтение травным чаям, компотам и чистой воде;

уменьшить привычные порции и не переедать;

сократить употребление кофе до минимума, чтобы не «будоражить» и без того напряженную нервную систему;

принять 1 таблетку Аспирина в каждый из дней, когда ожидается метеоудар: он разредит кровь, позволяя ей доносить кислород до каждой клеточки организма, снимая головную боль;

больше находиться на свежем воздухе, а если это невозможно сделать, то регулярно проветривать помещение;

принимать контрастный душ и делать утреннюю гимнастику;

меньше смотреть телевизор, но больше слушать приятную музыку и читать интересные книги;

находить время для хобби и заниматься тем, что приносит удовольствие и положительные эмоции;

избегать стрессов, ни с кем не ссориться, не выяснять отношения и не общаться с агрессивными людьми;

снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Думать только о хорошем, не допуская грустных мыслей и волнений. Не пить спиртного и бросить курить. Если придерживаться простых правил поведения, то легче удастся пережить магнитные бури.

Источник: rsute.ru