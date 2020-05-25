Порочная связь: Выявлена склонность к наркотической зависимости у определенных профессий

Российские ученые обнаружили, что представители некоторых профессий относятся в группе повышенного риска относительно наркотической зависимости. Это работники тяжелой промышленности и техногенно опасных предприятий, медики, юристы, строители, управленцы. «Наркотической карьере» способствуют как особые условия труда, так и связанный с профессией повышенный уровень стресса.

Наиболее склонны к употреблению наркотиков рабочие тяжелой промышленности и техногенно-опасных предприятий

Вдали от дома

Исследователи из Института социологии РАН изучили особенности употребления психоактивных веществ в разных профессиональных группах и выявили отрасли, входящие в группу риска по зависимости от наркотиков.

Авторы работы в течение нескольких лет проводили онлайн-опросы трудоспособных людей в возрасте от 21 до 55 лет и беседовали с пациентами, которые лечатся от наркозависимости. Опрашивались жители разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Омска, Самары, Краснодара и других. Общее число испытуемых составило около 5 тыс. человек, причем ученые следили, чтобы в каждом регионе было примерно равное количество людей одного пола и возраста.

Для более глубокого анализа заявленной проблематики социологи изучали личные истории людей и проводили подробные интервью в группе наркопотребителей с различными уровнями зависимости. Для исследования респондентов отбирали в специализированных интернет-сообществах в социальных сетях и мессенджерах, где были площадки для виртуального общения (форумы, чаты).

Согласно результатам исследования, среди опрошенных потребителей наркотиков 80% — взрослые работающие люди. Однако представители некоторых профессий наиболее подвержены тяге к психоактивным веществам. Среди них оказались работники тяжелой промышленности и техногенно опасных производств, военнослужащие, строители, врачи, управленцы и юристы. Точный процент распространенности в каждой профессиональной группе выявить очень сложно, говорят авторы исследования, однако оценить эту информацию по косвенным показателям вполне возможно.

Причина попадания работников индустрии промышленности в группу риска заключается в следующем. Зачастую техногенно опасные предприятия (например, связанные с химией) расположены вдали от крупных городов. Это делает их привлекательными для преступных сообществ, так как рядом находятся большие территории для посадки растений, считают ученые.

Еще один опасный с точки зрения появления зависимости карьерный путь — строительство.

— В этой области широко распространено самолечение с помощью различных обезболивающих, отпускаемых по рецепту, — пояснила руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. — Однако такие лекарства нередко содержат наркотические вещества, к которым человек вольно или невольно привыкает. Так строители справляются не только с физическими травмами, но и со стрессом, сопровождающим их работу. По нашим данным, мотивы злоупотребления алкоголем и наркотиками среди строителей прямо или косвенно связаны с работой на стройплощадке и образом жизни.

Причиной потребления ПАВ становится необходимость адаптироваться к постоянному риску и сложным условиям труда на стройках. Кроме того, зачастую источниками распространения запрещенных веществ становятся приезжие рабочие, стремящиеся подзаработать незаконным методом.

Заколоть стресс

По мнению ученых, часто злоупотребляют ПАВ и медики. От 10% до 15% из них, согласно опросам, имеют опыт эпизодического употребления наркотиков или занимаются этим в течение всей своей карьеры. Одна из основных причин повышенного уровня наркопотребления среди врачей — довольно легкий доступ к различным медицинским препаратам.

Среди важных факторов риска исследователи называют склонность врачей и фармацевтов полагать, что у них при употреблении ПАВ всё будет под контролем. Такая иллюзия возникает из-за наличия профессиональных знаний о свойствах веществ и их влиянии на организм и психику. По сравнению с другими группами медики продемонстрировали высокую готовность использовать различные наркотики, экспериментировать с психоактивными веществами.

— Сейчас за использованием медицинскими работниками наркотических препаратов установлен жесткий контроль, — заявила профессор Центра им. Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко. — Подобные вещества выписывают по номерным рецептам, и шансов схитрить у врача мало. Что касается исследования в целом, на мой взгляд, склонность к употреблению наркотиков зависит не от профессии, а от личности человека и уровня культуры.

По мнению другого эксперта, врачи нередко бывают склонны к злоупотреблению лекарственными препаратами, которые вызывают привыкание.

— Врачи злоупотребляют отпускаемыми по рецепту лекарствами, в том числе наркотическими, гораздо чаще, чем их пациенты, — считает заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин. — Возможно, эта тенденция начинается с использования легких транквилизаторов во время сложной учебы в медицинском университете. Склонность к различным препаратам во многом зависит от специализации врача.

Как пояснил эксперт, чаще всего это снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты или противотревожные средства. Шанс «подсесть» на те или иные препараты становится выше, учитывая высокий стрессовый фактор на работе.

По мнению ученых Института социологии РАН, юристы также склонны к использованию наркотиков. С одной стороны, на представителей этой профессии ложится большая нагрузка, а корпоративная культура поддерживает трудоголизм и отсутствие личного времени для семьи и отдыха. С другой стороны, профессиональная сфера стимулирует конкуренцию, а не взаимную поддержку.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы требуют более глубокого анализа ситуации, и планируют продолжить работу.

Источник: Известия