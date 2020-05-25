Рекорд для Sotheby’s: за $560 000 проданы кроссовки Майкла Джордана

Кроссовки Майкла Джордана с его автографом проданы на аукционе Sotheby’s за рекордные $560.000. Пара под названием Air Jordan 1s была создана специально для баскетболиста в 1985 году, когда он выступал за команду NBA “Чикаго Буллз”.

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 000

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 000, но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560 000. Bloomberg отмечает, что это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Агентство сообщило, что предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 г. Тогда Sotheby’s продал беговые кроссовки за $437 500. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 г.

Как и большинство кроссовок Джордана, эта пара разного размера – левый ботинок – 47-го, правый – 47,5.

Кроссовки Джордана также производства Nike, это Air Jordan 1 выпуска 1985 г. На сайте Sotheby’s говорится, что дизайн Air Jordan 1 стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Air Jordan 1 – из коллекции Джордана Геллера, коллекционера и основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок, сообщает аукционный дом.

Источник: vedomosti