Рекорд для Sotheby’s: за $560 000 проданы кроссовки Майкла Джордана

Организатор торгов рассчитывали выручить за кроссовки Джордана до $150 000, но продали их на торгах в Нью-Йорке за $560 000. Bloomberg отмечает, что это рекордная для аукционного дома сумма выручки от продажи кроссовок с автографом. Агентство сообщило, что предыдущий рекорд по части спортивной обуви был поставлен в июле 2019 г. Тогда Sotheby’s продал беговые кроссовки за $437 500. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 г.
Как и большинство кроссовок Джордана, эта пара разного размера – левый ботинок – 47-го, правый – 47,5.
Кроссовки Джордана также производства Nike, это Air Jordan 1 выпуска 1985 г. На сайте Sotheby’s говорится, что дизайн Air Jordan 1 стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Air Jordan 1 – из коллекции Джордана Геллера, коллекционера и основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок, сообщает аукционный дом.
Источник: vedomosti