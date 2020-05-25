Эпичное видео вулканической «грязной грозы» появилось в сети

Ещё на заре нашей эры, в 79 году, Плиний Младший отметил необычное явление во время извержения вулкана Везувий: над его кратером собрались тёмные тучи и сверкали молнии. С тех пор вулканические грозы наблюдались неоднократно.

Вулканические молнии — явление погодное

В 2000 году вулканолог Стив Макнатт собрал рабочую группу, чтобы подробно изучить взаимосвязь извержений вулканов и молний.

Вулканические молнии — явление погодное. Характеризуется оно возникновением молний в облаке пепла, который поднимается из вулкана во время извержения. Причинами возникновения этого явления выступают как сейсмологические, так и атмосферные процессы. При разломах и подвижках горных пластов за счёт пьезоэлектрических и трибоэлектрических эффектов возникают электрические разряды. Затем в столбе пепла возникает разница потенциалов за счёт столкновения отрицательно заряженных падающих частиц золы и положительно заряженных сгущённых вулканических газов, в результате чего рождаются молнии.

Группа Макнатта, наблюдая за извержением вулкана Огастин в 2006 году, отметила что разряды молний возникают в две фазы. В первой фазе, сразу с началом извержения, электрические разряды образовывались за счёт геофизических процессов. Затем, спустя 4–12 минут после начала извержения, наступала вторая фаза, в которой к делу подключались атмосферные процессы.

Насколько эпично выглядит «грязная гроза» на видео, как считаете?

Источник: instagram.com/gismeteo