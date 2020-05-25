Apple iPhone 11 «съехал» на третье место в рейтинге смартфонов

В апреле покупатели чаще интересовались дешевыми моделями смартфонов, чем в феврале — например, из рейтинга выбыли Samsung Galaxy S10e стоимостью 45 тысяч рублей и Galaxy A50 стоимостью 17 тысяч рублей, на замену которым пришли Galaxy A71 и Galaxy A10, которые стоят соответственно 30 и 9 тысяч рублей;
Cмартфон Samsung Galaxy A51 стоимостью 20 тысяч рублей, находившийся в феврале на седьмом месте, переехал на первую позицию (это может быть связано с тем, что модель свежая, представлена в начале 2020 года);
iPhone 11 по-прежнему в топе, но теперь самая популярная модификация — 64-гигабайтная, в то время как в феврале россияне интересовались 128-гигабайтной версией;
Лидером среди производителей на «Яндекс.Маркете» стал Xiaomi, в десятке самых популярных присутствуют четыре смартфона производителя: две модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi 8;
Второе место занял Samsung, третье — Apple;
Самый низкий спрос на смартфоны наблюдался 1 апреля, когда в России началась нерабочая неделя, однако затем спрос начал расти и достиг пика 28 апреля.
Вот как выглядит десятка самых популярных смартфонов апреля по сравнению с февралем.
Источник: РГ