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Apple iPhone 11 «съехал» на третье место в рейтинге смартфонов

08:36 25.05.2020 Фото: pxhere
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Сервис «Яндекс.Маркет» изучил спрос со стороны россиян на смартфоны, на который повлияло введение режима самоизоляции. Для этого эксперты сравнили десятку самых популярных смартфонов февраля со свежим апрельским рейтингом, когда большинство россиян оказались дома на карантине. И вот что выяснилось.

Apple iPhone 11 съехал на третье место в рейтинге смартфонов
Apple iPhone 11 по-прежнему в топе, но теперь самая популярная модификация — 64-гигабайтная

В апреле покупатели чаще интересовались дешевыми моделями смартфонов, чем в феврале — например, из рейтинга выбыли Samsung Galaxy S10e стоимостью 45 тысяч рублей и Galaxy A50 стоимостью 17 тысяч рублей, на замену которым пришли Galaxy A71 и Galaxy A10, которые стоят соответственно 30 и 9 тысяч рублей;

Cмартфон Samsung Galaxy A51 стоимостью 20 тысяч рублей, находившийся в феврале на седьмом месте, переехал на первую позицию (это может быть связано с тем, что модель свежая, представлена в начале 2020 года);

iPhone 11 по-прежнему в топе, но теперь самая популярная модификация — 64-гигабайтная, в то время как в феврале россияне интересовались 128-гигабайтной версией;

Лидером среди производителей на «Яндекс.Маркете» стал Xiaomi, в десятке самых популярных присутствуют четыре смартфона производителя: две модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi 8;

Второе место занял Samsung, третье — Apple;

Самый низкий спрос на смартфоны наблюдался 1 апреля, когда в России началась нерабочая неделя, однако затем спрос начал расти и достиг пика 28 апреля.

Вот как выглядит десятка самых популярных смартфонов апреля по сравнению с февралем.

Apple iPhone 11 съехал на третье место в рейтинге смартфонов

Фото: Яндекс.Маркет

Источник: РГ

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