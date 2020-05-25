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Недвижимость / Общество

Вон из города! 23% россиян задумываются о покупке дачи во время пандемии коронавируса

08:36 25.05.2020 Фото: pxhere
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Почти четверть жителей страны задумалась о покупке дачи, чтобы всегда иметь возможность уехать из города, свидетельствуют данные опроса «Авито». Самый большой процент желающих иметь загородный дом среди москвичей — 43%.

Вон из города! 23% россиян задумываются о покупке дачи во время пандемии коронавируса
На 106% увеличился спрос на садовую технику

У 45% населения дача уже есть. И в этом году их владельцы готовы к серьезным вложениям в свою недвижимость. «Спрос на товары в категории «ремонт и строительство» увеличился на 86% в апреле и мае по сравнению с тем же периодом в 2019 году. На 106% увеличился спрос на садовую технику, в 2 раза вырос интерес к стройматериалам. Очевидно, что в новых условиях россияне решили уделить больше внимания к организации своего комфорта, в том числе и на дачах», -комментирует Ольга Попова, руководитель макрокатегории «Обустройство, Дом, Дача» в «Авито».

Даже те, у кого собственной дачи нет, ведут активную загородную жизнь: 27% россиян ездят отдыхать к друзьям и (или) родственникам, а 2% арендуют дом. У 21% россиян нет дачи, и они ни к кому не ездят — это преимущественно жители городов с населением до 500 тысяч человек в южных регионах, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дача перестала быть местом для выращивания овощей. Только 42% опрошенных любят заниматься огородом, а 41% готовы выращивать цветы и кустарники. Самый популярный вид досуга россиян на даче — посиделки с друзьями и шашлыки. Ради этого на дачу ездят 71% респондентов.

Высокий спрос на дачи, аренду и покупку будет сохраняться до снятия всех ограничений. Пока закрыты границы и под вопросом запуск туристического сезона. В таких условиях дачи будут востребованы как единственное место отдыха в этом сезоне.

Источник: РГ

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