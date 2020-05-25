Гибнуть от онкологии из-за коронавируса будут массово осенью в России, заявили эксперты

Трудности с оказанием плановой медицинской помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

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Больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Такие данные следуют из опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе». Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

Не по профилю

Всё, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса. 52% отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии COVID-19.

По мнению еще 40% медиков, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической: специалисты перегружены, идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются. Такой точки зрения придерживаются медики из столичных регионов — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В Минздраве России, подмосковном ведомстве и департаменте здравоохранения Москвы на запрос «Известий» оперативно не ответили. А в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что из-за ситуации с заболеваемостью в городе проводится наращивание числа инфекционных коек и дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией. При этом прием плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача.

— В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек — 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тыс. человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала, — говорится в ответе ведомства на запрос.

Сложную ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи пациентам с другими видами заболеваний отметили и опрошенные «Известиями» представители профсообщества.

— Такое развитие ситуации ожидалось с самого начала. Но необходимо учитывать и то, что в разных регионах она неодинакова, всё зависит от эпидемиологической обстановки. Приостановка оказания плановой медицинской помощи была вынужденной мерой. Если бы этого не сделали, то в России была бы такая же высокая смертность, как в Европе или США, — заявил «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

Чревато последствиями

При этом на работу с зараженными COVID-19 сегодня перепрофилируются, например, и онкологические центры, а их пациенты уже столкнулись с отменой операций.

— В оставшейся части стационаров нагрузка сильно возросла. Например, в Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам. Считаю, что такие учреждения лучше не стоило трогать и оставить их работу в прежнем режиме, чтобы больные получали качественную помощь, — сказал «Известиям» заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский.

Длительное неоказание плановой помощи в итоге может привести к ухудшению состояния людей с онкологическими заболеваниями.

— Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет, — подчеркнул Илья Черниковский.

Эпидобстановка негативно отразилась и на работе специалистов сердечно-сосудистого профиля.

— Часть специалистов переведены для лечения больных c COVID-инфекцией, часть хирургов, которые лечат нековидные заболевания, держим в резерве. Схема работы такая стала, военная, — рассказал «Известиям» завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

Как и в других сферах, в кардиологии и неврологии опасались, что из-за эпидемии не будет хватать ресурсов, чтобы лечить обычные заболевания. Однако стационары этого профиля оказались не загружены. Но здесь возникли другие сложности.

— Основной нашей проблемой оказался страх пациентов перед возможным заражением коронавирусом в больнице. Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания — подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти, — посетовал Дмитрий Скрыпник.

Возвращение перепрофилированных учреждений к прежнему ритму работы после улучшения эпидемической обстановки не произойдет за одну неделю, считает Илья Черниковский. Многим необходимо будет вернуть свою технику, аппараты ИВЛ например. Кроме того, необходимо будет и продезинфицировать все помещения больниц, провести тестирование сотрудников и дождаться результатов их анализов.

Источник: Известия