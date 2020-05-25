Чудолесье в Инстаграм. Подписывайтесь!

Лагерь Чудолесье предлагает все новости, события, мероприятия, которые проходят в лагере, узнавать из наших официальных страниц в социальных сетях.

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Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь.

О том, что происходит в жизни наших знакомых, друзей и, даже родственников, мы узнаем из Одноклассников, Фейсбука, ВКонтакте или Инстаграм.

Мы делимся своими эмоциями, новостями, впечатлениями, картинками из жизни, размышлениями и мыслями.

Лагерь Чудолесье предлагает все новости, события, мероприятия, которые проходят в лагере, узнавать из наших официальных страниц в социальных сетях:

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Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте Весь Бердск