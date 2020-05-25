Чудолесье в Инстаграм. Подписывайтесь!

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08:47 25.05.2020 Фото: Детский оздоровительный лагерь "ЧУДОЛЕСЬЕ"
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Лагерь Чудолесье предлагает все новости, события, мероприятия, которые проходят в лагере, узнавать из наших официальных страниц в социальных сетях.

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Лагерь Чудолесье предлагает все новости, события, мероприятия, которые проходят в лагере, узнавать из наших официальных страниц в социальных сетях:

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Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте Весь Бердск

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