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Дом

Мебель от «Папа Карло» порадует даже самых привередливых клиентов

08:57 25.05.2020 Фото: pxhere.com
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Индивидуальные замеры позволяют очень точно производить мебель для любого пространства и помещения, вписываясь в конкретный интерьер. Заказывая мебель в «Папа Карло», вы всегда останетесь довольны.

Мебель от «Папа Карло» порадует даже самых привередливых клиентов
Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой

Основное и самое большое преимущество мебели на заказ это индивидуальность и возможность осуществить любую вашу мечту. Самые различные цвета, стили и материалы для изготовления мебели может предоставить вашему вниманию компания «Папа Карло».

Индивидуальные замеры позволяют очень точно производить мебель для любого пространства и помещения, вписываясь в конкретный интерьер. Заказывая мебель в «Папа Карло», вы всегда останетесь довольны результатом, ведь главное для нас это желание клиента. Мы всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения, варьируя стоимость работ и срок выполнения заказа под конкретный случай и запрос.

Мебель из «Папа Карло» — это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник:  Раздел «Папа Карло» корпусная мебель под заказ на сайте Весь Бердск

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