Иосиф Пригожин: артисты практически проедают то, что удалось в свое время скопить

Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, заявил продюсер.

Пригожин рассказал о «чудовищных» последствиях пандемии для российских артистов

Российские артисты, а также все деятели культуры из-за пандемии коронавирусной инфекции оказались за чертой бедности. Такое заявление при разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сделал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает сайт Вечерняя Москва.

По его совам, большинство россиян ошибочно считает представителей отечественного шоу-бизнеса исключительно богатыми людьми, не вникая в то, что финансовые расходы артистов порой превышают их доходы.

— Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить, — отметил Пригожин.

Отсутствие зрителей, по словам собеседника издания, — это отсутствие доходов. Причем такой алгоритм применим не только к эстрадным исполнителям, но и к представителям других творческих профессий.

— В ужасном состоянии сейчас театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты, которые вкладывают огромные состояния в покупку инструментов. Ведь все это делается для зрителей, а когда их нет, билеты не продаются, концерты не проводятся, то есть огромный творческий пласт лишается шансов продолжать свою деятельность, — пояснил он.

По мнению Пригожина, сложившаяся нелегкая экономическая ситуация в отечественном шоу-бизнесе еще не скоро пойдет на спад. Не уверен супруг певицы Валерии и в скором возобновлении шоу-программ.

— Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не раньше чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену. Да и зритель не сразу побежит покупать билеты. Кроме того, все зависит еще и от эпидемиологической ситуации, — заметил он.

Пригожин также пожурил некоторых граждан, которые думают, что любой доход от турне или концерта уходит в карман артисту.

— Если выступление артиста принесло миллион или 100 тысяч долларов, это не значит, что деньги, которые ему заплатят, уйдут только в его карман. Эта сумма уходит на авиаперелет, проживание в гостинице, содержание директора зала, рекламу, перевозку оборудования, плату музыкантам, а уже потом он получает хоть какую-то прибыль, — отметил продюсер.

Пригожин также добавил, что хорошо себя сейчас могут чувствовать лишь те артисты, которые в свое время успели внедриться в предпринимательскую деятельность, заработав от бизнеса хоть какие-то состояния.

Он подчеркнул, что все селебрити, невзирая на свое положение и статус, как и любой гражданин, платят налоги государству за право заниматься любимым делом. Сам продюсер и его знаменитая супруга ежегодно перечисляют в казну не менее 10 миллионов рублей налогов за свою деятельность. И государство, по его мнению, должно при первом же обращении возвращать эти деньги, если культурный деятель оказался в сложной ситуации и ему нужна поддержка.

Напомним, ранее танцор и актер Сергей Глушко пожаловался на отсутствие денег из-за эпидемии коронавируса. Супруг певицы Наташи Королевой заявил, что государство должно помочь артистам в столь непростой период.