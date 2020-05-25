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Жара возвращается к нам: до +22 тепла в Бердске, по области до +34 25 мая

08:51 25.05.2020 Фото: pexels.com
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Лишь изредка прольют дожди. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с.

Жара возвращается к нам: до +22 тепла в Бердске, по области до +34 25 мая
Жара вернулась в Бердск в конце мая

МЧС предупреждает: по данным «Западно — Сибирское УГМС» 25 мая на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности).

Метеорологическая обстановка: по данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +23, +28°C, местами до +34°C. В Бердске будет до +22 градусов тепла.

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