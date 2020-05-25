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Плюс 89 зараженных COVID-19 за сутки на 25 мая в Новосибирской области

08:57 25.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Теперь в регионе 2 213 больных новой коронавирусной инфекцией. 891 человек выздоровел, 29 –скончались. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Плюс 89 зараженных COVID 19 за сутки на 25 мая в Новосибирской области
Новосибирская область еще не вышла на пик по заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 25 мая, достоверный источник сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что за минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано еще 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая в Новосибирской области за сутки был подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. вчера 9 пациентов выписали с выздоровлением. Скончались 2 человека. Одному мужчине было 39 лет, второму – 61 год.

Всего в регионе заболевших – 2 213, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 –скончались.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1534, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведено 93 543 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2655 жителей региона, 15 504 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 491 обращение, 32 пациента госпитализированы.

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