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Не препятствовал приватизации муниципальной квартиры за 1,5 млн рублей глава сельсовета в Новосибирской области. Его осудят

11:30 25.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Не препятствовал приватизации муниципальной квартиры за 1,5 млн рублей глава сельсовета в Новосибирской области. Его осудят
Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования.

Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения жилищного законодательства.

По версии следствия, в 2014 году глава Станционного сельского совета Новосибирского района вопреки установленному законом порядку и при наличии нуждающихся в предоставлении жилья граждан заключил с жительницей области договор социального найма жилого помещения.

Впоследствии женщина, не имевшая право на улучшение жилищных условий, приобрела право собственности на квартиру (приватизировала ее). В результате такой сделки муниципалитету был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

В рамках обеспечительных мер на жилое помещение наложен арест.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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