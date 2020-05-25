Не препятствовал приватизации муниципальной квартиры за 1,5 млн рублей глава сельсовета в Новосибирской области. Его осудят

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования.
Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения жилищного законодательства.
По версии следствия, в 2014 году глава Станционного сельского совета Новосибирского района вопреки установленному законом порядку и при наличии нуждающихся в предоставлении жилья граждан заключил с жительницей области договор социального найма жилого помещения.
Впоследствии женщина, не имевшая право на улучшение жилищных условий, приобрела право собственности на квартиру (приватизировала ее). В результате такой сделки муниципалитету был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.
В рамках обеспечительных мер на жилое помещение наложен арест.
Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: Прокуратура Новосибирской области