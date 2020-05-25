«Вы по нам проедете»: Тараном проехали по тротуару и чуть не сбили пешеходов водители ВАЗ из-за раскопанной ул. Лунной в Бердске. Смотрите видео перепалки

Вчера, 24 мая, житель Бердска Алексей Герасименко прислал в группу «Курьер. Среда. Бердск» соцсети «Вконтатке» видео с нарушением правил дорожного движения на раскопанной из-за коммунальной аварии ул. Лунной в Бердске.
— Это вообще уже офигеть! Это как понимать? Смотрите, вообще в наглую, это что? Вот класс! Это как понимать? Ну-ка дай номерок сниму, — говорит женщина на видео.
Двое водителей на ВАЗ решили объехать аварию на ул. Лунной прямо по тротуару. Женщина предложила автовладельцам проехать в объезд.
Напомним, траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная засыпали 21 мая. 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Однако этого не произошло.
Огромная яма на ул. Луной у дома №54 появилась 14 мая. В ходе гидравлических испытаний сетей от котельной «Новой» выявился дефект на магистральной трубе. КБУ приступил к аварийно-восстановительным работы на теплосети в районе остановки «Семь Ветров». Коммунальщики заменили участок порядка 30 метров «сотой» трубы. В течение недели работы будут закончены, пообещал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.
Из-за того, что вырыли 5-метровый котлован прямо на проезжей части, изменили маршруты общественного транспорта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Дайте мы, пожалуйста, проедем? — спрашивают водители у людей, ставших баррикадой перед автомобилем.
— По тротуару, где ходят люди? Нет, нельзя, тут все закрыто! Мальчики, завтра это все будет в интернете. Объезжайте! Да потому что перекопано и дорога закрыта. Мы тут стоим, вы по нам поедете? Езжайте отсюда. Вы понимаете о том, что вам будет штраф? — недоумевает бердчанка.
На последних кадрах видео видно, как, сдавая назад, один из водителей «девятки», чуть не сбил группу пешеходов. В итоге, ребята все-таки уехали с тротуара, но срезали путь по своему усмотрению.
— Еще и людей чуть не сбили. Вообще зашибись! Оригинально, — подытожила бердчанка, снимающая на видео путешествия водителей на ВАЗ.
Автор видео Алексей Герасименко