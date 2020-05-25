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По 2 зараженных COVID-19 в палате размещают в изоляторе в больнице на ул. Пушкина №172 Бердска. Он рассчитан на 10 коек

12:15 25.05.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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В изолятор помещают пациентов,которые не могут находиться дома по определенным причинам на самоизоляции, либо отказываются от госпитализации в инфекционный госпиталь.

По 2 зараженных COVID 19 в палате размещают в изоляторе в больнице на ул. Пушкина №172 Бердска. Он рассчитан на 10 коек
В Бердске нет ни одного летального исхода болезни
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По 2 зараженных COVID 19 в палате размещают в изоляторе в больнице на ул. Пушкина №172 Бердска. Он рассчитан на 10 коек

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На оперативном штабе главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала о бердчанах, заболевших коронавирусом. На 25 мая их 38. За сутки зарегистрировано четыре новых случая. Это женщина 39 и 28 лет, мужчина 36 и ребенок 14 лет заболели за минувший день в Бердске. Контактные лица устанавливаются. 10 человек выписаны.

Дробинская подчеркнула, что в Бердске нет ни одного летального исхода болезни.

На Пушкина №172 в середине мая открылся изолятор на 10 коек. В изоляторы помещают пациентов, которые не могут находиться дома по определенным причинам на самоизоляции, либо отказываются от госпитализации в инфекционный госпиталь. В палате по 2 человека.

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