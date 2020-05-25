250 тыс. случаев коронавируса, а меры ослабевают: Как девушка из Ульяновска пережила COVID-19 в Англии

— Большинство англичан исправно соблюдали все предписания. А буквально на прошлой неделе разрешили собираться в парке тем, кто не живет в одном доме, но только на расстоянии двух метров, рассказала Екатерина Мантай.

Екатерина Мантай

Сегодня Великобритания замыкает топ-5 стран мира с наибольшим количеством зараженных коронавирусом – более 250 тысяч случаев. Вместе с тем ограничительные меры в туманном Альбионе ослабевают: в парках прогуливаются больше людей, а ношение масок и вовсе сходит на нет. В этом нас заверила наша землячка, 33-летняя Екатерина Мантай, которая уже 14 лет живет в Англии.

Два месяца назад мы писали, как другая наша соотечественница — Елена Кулз с супругом стойко переносит все тяготы режима самоизоляции в графстве Чешир, что на севере Англии. Отменили поездки, походы в гости, прогулки на улице, ввели тотальную дезинфекцию и пр. Сегодня же, несмотря на ежедневное выявление новых случаев заражения COVID-19, англичане возвращаются к привычному укладу жизни.

— Большинство англичан исправно соблюдали все предписания. Буквально на прошлой неделе стали ослабевать ограничительные меры. Разрешили собираться в парке тем, кто не живет в одном доме, но только на расстоянии двух метров. Недавно я встречалась с подружками, мы треугольником гуляли в парке и даже устроили маленький пикник. Теперь далеко не все носят маски, перчатки, и полиция не очень строго следит за соблюдением этих мер. Я не слышала, чтобы кого-то штрафовали или делали замечания, — рассказала ulpravda.ru Екатерина Мантай.



В целом жизнь девушки, карьерного коуча, в дни пандемии не претерпела особых изменений.

— Я уже четыре года работаю удаленно. Поэтому, как и прежде, тружусь из дома. Но если раньше половина клиентов приходили ко мне домой, то теперь все перешли в онлайн-режим, — уверяет Екатерина. – На площадку в Zoom ушли и наши посиделки с подругами, сменив наши очные встречи по пятницам.

Государство поможет фунтом

С началом карантина Екатерина ощутила удар по кошельку. В первый месяц ее доход упал на 50 процентов. Однако сейчас ситуация выровнялась.

— В это непростое время многих людей увольняют, есть и те, кто понимает, что вот-вот потеряет работу, поэтому они в срочном порядке ищут новую работу и подходят более продуманно, креативно к ее поиску. Поэтому клиентов у меня сейчас даже больше, чем я могу взять, — говорит бизнес-коуч. – Неделя расписана по звонкам. Плюс есть бизнес-клиенты, которым нужна дополнительная поддержка от меня провести тимбилдинг, тренинги, воркшопы, вебинары, чтобы поддержать сотрудников и дать им ресурс для развития.



К слову, власти Великобритании оказывают финансовую помощь сотрудникам компаний, пострадавших в пандемию, выплачивая им 80 процентов среднего заработка. Эта же поддержка полагается и по русским меркам индивидуальным предпринимателям, в том числе Екатерине.

— Всего за пять кликов на сайте правительства я оформила заявку на получение выплат. Буквально сразу же мне подсчитали, какая компенсация мне положена за последние три месяца, — говорит девушка. – Через шесть дней обещали перечислить средства на мой банковский счет. Представляете, как быстро и легко!

Уехала на учебу – осталась навсегда

Сегодня Екатерину Мантай уже по праву можно считать гражданкой Великобритании. В 2005 году второкурсница экономфака Ульяновского госуниверситета отправилась на трехнедельную стажировку в Англию подтянуть английский и осталась навсегда.

— Новые знакомые на курсах предложили мне остаться в этой стране. Я проверила свою визу, она действовала шесть месяцев, и за два дня решила остаться, хотя в кармане оставалось всего 100 фунтов. Было страшновато, но мои родители меня поддержали, — вспоминает наша собеседница. — В итоге все сложилось благополучно.

Екатерина успешно окончила местный университет, после чего стала работать рекрутером в инвестиционном банковском секторе. А спустя 12 лет ушла в свободное плавание, выбрав направление карьерного коуча по совету Питера Кнупфера. С молодым человеком Екатерина познакомилась в одном из баров в Барселоне четыре года назад.

— Питер русских кровей, поэтому он хорошо изъясняется на русском языке. Он открыл для меня коучинг, в этой сфере он уже эксперт со стажем, — говорит Екатерина. – Теперь мы каждый день обмениваемся знаниями, делимся опытом. И очень счастливы вместе.

Ульяновск под вопросом, а COVID рядом

Год назад Екатерина и Питер обручились. В апреле этого года девушка собиралась приехать в Ульяновск, чтобы поменять документы, а еще увезти маму во Францию и отметить там ее юбилей. Но вмешался коронавирус.

— Непонятно, на какой срок все поездки откладываются. Очень многие рейсы до сих пор отменены или перенесены на неопределенный срок, — пояснила наша собеседница. – Не все страны принимают приезжих.



К слову, девушка не исключает тот факт, что они с супругом уже переболели COVID-19 . Питер в дни пандемии вступил в ряды волонтеров и ежедневно помогал нуждающимся.— Конечно, все волонтеры находились в костюмах, масках, перчатках, но это же не дает стопроцентную защиту, — полагает Екатерина Мантай. – Месяц назад Питер чувствовал слабость, боль в горле. У меня есть ощущение, что мы уже поймали эту заразу и переболели ею бессимптомно, — считает Екатерина. – Мы люди молодые, следим за здоровьем, занимаемся йогой, делаем каждый день дыхательную гимнастику, принимаем витамины, надеемся, что иммунитет справился с вирусом.

Источник: ulpravda.ru