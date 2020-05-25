Нетрезвых водителей вылавливают на «водозаборной дороге» в Бердске
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Нетрезвых водителей вылавливают на «водозаборной дороге» в Бердске

11:04:545/25/2020
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Некоторые жители бердской глубинки, постоянно проживающие на дачах в районе водозабора и других в ту сторону — «Мечта», «Луговое», «Берёзки», «Марьин лог», недовольны ежедневным патрулированием дороги сотрудниками областного полка ГИБДД.

Сайт «Свидетель» «перехватил» диалог двух автолюбителей, проживающих на ПМЖ в районе водозабора, в одной из бердских групп в мессенджере WhatsApp. Первый возмущался, второй — объяснял.

— Люди, а вам не надоели эти экипажи гайцов? Может, пора уже жаловаться на них куда-нибудь повыше?

— Так-то это их работа. Алкашей вылавливают.

— Это верно, но сколько они времени у людей отнимают. У честных. У трезвых.

— Ну, так хоть, кто бухает, будут знать, что они стоят. И пить не будут. Хоть какой-то, но порядок. И так в Бердске ГАИ ликвидировали, твори, что хочешь. Спасибо полковым, пресекают помаленьку. Я «за», пускай проверяют, — проголосовал в WhatsApp первый.

— Ну, ладно, уговорил. А то я уже хотел их экскаватором снести, — пошутил второй.

Источник: svidetel24.info

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