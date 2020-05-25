Рано радуетесь: призвала не впадать в эйфорию от успехов в борьбе с коронавирусом Попова

По ее словам, количество ежедневно выявляемых больных снижается. Взрыва не было. Предпринимаемые властями меры сработали. 44 региона уже могут приступать к первому этапу снятия ограничений.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России не было зафиксировано случаев смертей от коронавируса на дому

Российская система здравоохранения справилась, ни один из страшных сценариев развития эпидемия не оправдался, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, количество ежедневно выявляемых больных снижается. Взрыва не было. Предпринимаемые властями меры сработали. 44 региона уже могут приступать к первому этапу снятия ограничений. Но в эйфорию впадать нельзя, из карантина выходят постепенно и осторожно, добавила Попова. Но количество смертей может увеличиться: пик смертности наступает позже эпидемического.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России не было зафиксировано случаев смертей от коронавируса на дому.

Оперштаб сообщает, что всего в стране 344 481 случай заражения. Выздоровели 113 299 больных.

Источник: russia.tv