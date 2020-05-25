Второй этап снятия ограничений готовят в Москве. Откроют торговлю вещами и бытовые услуги

С 25 мая в Москве возобновилась работа многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы» и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в столице ранее были продлены до 31 мая.

COVID-19 разошелся по всему миру

На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем — сферу бытовых услуг, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя. Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», — сказал Ефимов, отвечая на вопрос, какую сферу экономически важно открыть следующей.

Заммэра добавил, что следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.



«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает», — отметил Ефимов.

С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы» и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в столице ранее были продлены до 31 мая.

По последним данным, в Москве выявлено почти 164 тысячи случаев заболевания COVID-19, 49 840 человек выздоровели, 1993 умерли. Всего в России подтверждено 344 тысячи случаев заражения коронавирусом, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.

Источник: РИА Новости