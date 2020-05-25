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Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района

13:03 25.05.2020 Фото: pixabay.com
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23 мая 2020 года в дневное время компания друзей из 4 человек отправилась на рыбалку в Колыванский район Новосибирской области. После прибытия к протоке реки Чаус, расположенной вблизи деревни Большой Оеш, компания решила надуть резиновую лодку и искупаться.

Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района
В дневное время компания друзей из 4 человек отправилась на рыбалку

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего подростка на одном из водоемов в Колыванском районе Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 23 мая 2020 года в дневное время компания друзей из 4 человек отправилась на рыбалку в Колыванский район Новосибирской области. После прибытия к протоке реки Чаус, расположенной вблизи деревни Большой Оеш, компания решила надуть резиновую лодку и искупаться. В ходе купания несовершеннолетний нырнул с лодки в воду, не почувствовав дна впал в панику, стал захлебываться и утонул.

В ходе проведения поисковых мероприятий тело ребенка было извлечено из водоема.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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