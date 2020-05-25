В реанимации 66 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 9 пациентов на 25 мая

Всего в регионе заболели 2213 человек, в том числе 137 детей. 891 человек выздоровел, 29 – скончались.

Коронавирус поражает легкие и сердце

По данным оперативного штаба региона на 11 утра 25 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе заболели 2213 человек, в том числе 137 детей. 891 человек выздоровел, 29 – скончались.

В отделениях реанимации находятся 66 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1553, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Также пациенты с подозрением на коронавирус или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведено 95 385 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2677 жителей региона, 15 670 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 262 обращения, 21 пациент госпитализирован.