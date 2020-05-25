Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой

По состоянию бровей и ресниц можно заподозрить проблемы со здоровьем, отмечают медики. Брови «в ниточку» время от времени входят в моду, однако встречаются ситуации, когда волосы начинают сыпаться сами. Если потеря волос в бровях достигла трети от их объёма – это тревожный сигнал.

По состоянию бровей и ресниц можно заподозрить проблемы со здоровьем

Так, очень густые брови у мужчин говорят о хорошем гормональном фоне. Однако такие же брови у женщин, наоборот, могут свидетельствовать о недостаточности функции половых желез.

Если брови вдруг начали выпадать, особенно их кончики, причина может быть в недостатке гормонов щитовидной железы, так что лучше не тянуть и записаться к эндокринологу.

Выпадение бровей может начаться из-за дефицита коллагена и витамина D. Слишком тонкая из линия наблюдается при дефиците железа в организме.

Брови могут выпадать из-за экземы, псориаза, дерматита или грибковых инфекций. Сильный стресс, травма, которая привела к шраму на брови, или чрезмерное выщипывание тоже могут стать причиной недуга. По словам трихологов, когда вы выщипываете брови слишком часто, то повреждаете фолликул, и иногда это необратимо, особенно с возрастом.

Ломкие и тонкие ресницы говорят о сниженном иммунитете. Это может происходить из-за неправильного питания или вредных привычек.

Дополнительные признаки, на которые надо обратить внимание: выпадение волос на любых участках тела, появление ранней седины в бровях и так далее. У женщин такая патология встречается чаще, чем у мужчин

Если ресницы буквально сыпятся, это может быть гипотиреоз, демодекоз, блефарит.

Точный диагноз может установить только врач. В любом случае сначала нужно сдать анализы, чтобы понять, чего в организме не хватает.

При появлении залысин в бровях нужно поскорее обратиться к эндокринологу. На то, что барахлит именно щитовидка, могут указывать и изменения веса без каких-либо видимых причин (вы не садились на диету и не меняли образ жизни), повышенная утомляемость, нарушения женского цикла, перепады настроения, высыпания на коже.

Источник: 7mednews