25.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой

13:23 25.05.2020 Фото: Pixabay
0

По состоянию бровей и ресниц можно заподозрить проблемы со здоровьем, отмечают медики. Брови «в ниточку» время от времени входят в моду, однако встречаются ситуации, когда волосы начинают сыпаться сами. Если потеря волос в бровях достигла трети от их объёма – это тревожный сигнал.

Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой
По состоянию бровей и ресниц можно заподозрить проблемы со здоровьем

Так, очень густые брови у мужчин говорят о хорошем гормональном фоне. Однако такие же брови у женщин, наоборот, могут свидетельствовать о недостаточности функции половых желез.

Если брови вдруг начали выпадать, особенно их кончики, причина может быть в недостатке гормонов щитовидной железы, так что лучше не тянуть и записаться к эндокринологу.

Выпадение бровей может начаться из-за дефицита коллагена и витамина D. Слишком тонкая из линия наблюдается при дефиците железа в организме.

Брови могут выпадать из-за экземы, псориаза, дерматита или грибковых инфекций. Сильный стресс, травма, которая привела к шраму на брови, или чрезмерное выщипывание тоже могут стать причиной недуга. По словам трихологов, когда вы выщипываете брови слишком часто, то повреждаете фолликул, и иногда это необратимо, особенно с возрастом.

Ломкие и тонкие ресницы говорят о сниженном иммунитете. Это может происходить из-за неправильного питания или вредных привычек.

Дополнительные признаки, на которые надо обратить внимание: выпадение волос на любых участках тела, появление ранней седины в бровях и так далее. У женщин такая патология встречается чаще, чем у мужчин

Если ресницы буквально сыпятся, это может быть гипотиреоз, демодекоз, блефарит.

Точный диагноз может установить только врач. В любом случае сначала нужно сдать анализы, чтобы понять, чего в организме не хватает.

При появлении залысин в бровях нужно поскорее обратиться к эндокринологу. На то, что барахлит именно щитовидка, могут указывать и изменения веса без каких-либо видимых причин (вы не садились на диету и не меняли образ жизни), повышенная утомляемость, нарушения женского цикла, перепады настроения, высыпания на коже.

Источник: 7mednews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас густые брови?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске
13:33 25-05-2020
Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске
БердскМы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска
13:30 25-05-2020
Мы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска
«Хайпожором» назвал Шнура Пригожин в ответ на стихи о каше из ботвы "бедствующих" в коронавирус артистов
13:30 25-05-2020
«Хайпожором» назвал Шнура Пригожин в ответ на стихи о каше из ботвы
Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой
13:23 25-05-2020
Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой
Рано радуетесь: призвала не впадать в эйфорию от успехов в борьбе с коронавирусом Попова
13:19 25-05-2020
Рано радуетесь: призвала не впадать в эйфорию от успехов в борьбе с коронавирусом Попова
БердскСлезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень
13:16 25-05-2020
Слезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень
«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России
13:07 25-05-2020
«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России
Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района
13:03 25-05-2020
Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района
Второй этап снятия ограничений готовят в Москве. Откроют торговлю вещами и бытовые услуги
13:00 25-05-2020
Второй этап снятия ограничений готовят в Москве. Откроют торговлю вещами и бытовые услуги
Почти 150 детей ежедневно пропадают в России, в США - более 2000
12:59 25-05-2020
Почти 150 детей ежедневно пропадают в России, в США - более 2000