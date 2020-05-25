Научат Родину любить в школах России. Закон о воспитании внес Путин в Госдуму

В законе уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения.

«Воспитание является фундаментом свободного развития личности, её социализации и самоопределения», — подчёркивает президент в пояснительной записке

На уроках истории, литературы и географии школьники будут не только изучать факты и сюжеты, но также и духовно обогащаться. Усилению воспитательной функции учебных заведений посвящён законопроект президента Владимира Путина, который он внёс в Госдуму 21 мая. Как государство будет прививать юным поколениям чуткое и ответственное отношение к родной стране, разобралась «Парламентская газета».

«Живое слово» выходит на государственный уровень

Законопроект дополняет понятие воспитания в Законе «Об образовании»: в нём теперь уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения. Кроме того, это взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям нашего многонационального народа, к природе и окружающей среде.

«Воспитание является фундаментом свободного развития личности, её социализации и самоопределения», — подчёркивает президент в пояснительной записке.

Владимир Путин дал чётко понять, что образование неразрывно связано с воспитанием, это его важнейший компонент, считает глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Это политический посыл, что воспитание признано приоритетом на государственном уровне, это важнейшая функция государства, и сейчас под неё создаётся законодательная платформа», — сказала она «Парламентской газете».

21 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесённый президентом законопроект в профильный Комитет по образованию и науке.

От школы до вуза

Сеять «разумное, доброе, вечное» будут на основе рабочих программ и календарных планов. Причём воспитательный элемент включат как в школьный курс обучения, так и в программу училищ и вузов, следует из текста законопроекта.

В календарном плане будут перечислены события и мероприятия, в которых школа или вуз планирует участвовать. А в рабочей программе следует отразить цели, задачи, основные направления и темы воспитательной работы. Важный компонент — индивидуализация, то есть учёт особенностей каждой конкретной группы учеников. Кроме того, в воспитательной работе должен использоваться потенциал учебных предметов, говорится в поправках.

«История, литература, обществознание, география — изучение этих предметов подразумевает не просто знакомство с перечнем фактов, сюжетов и цифр. Должна быть и оценка тех или иных вопросов с нравственной, воспитательной точки зрения», — поясняет смысл этой методики Лилия Гумерова.

Разрабатывать эти документы учебные заведения будут самостоятельно. При этом родители и ученики имеют право участвовать в этой работе, и их мнение должно учитываться при составлении локальных актов, отмечает глава государства в пояснительной записке.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2020 года. С этого момента учебным заведениям отводится год на подготовку своих образовательных программ под новые требования. В законе подчёркивается, что школы, техникумы и вузы обязаны информировать учащихся обо всех воспитательных новациях учебной программы.

В духе Конституции

Президентский законопроект продолжает логику поправок в Конституцию, определяющих политику государства в отношении к детям, обращает внимание глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так, в поправках отмечается, что государство должно обеспечивать всестороннее духовное, нравственное, физическое и интеллектуальное развитие детей, воспитывать в них патриотизм и гражданскую ответственность.

«Воспитание во многом предопределяет нравственные ориентиры и ценности, которых придерживается человек, поэтому государство должно уделять процессу воспитания пристальное внимание», — уточняет Андрей Клишас.

Чтобы научить любить Родину, нужно полюбить её самому

Следующим шагом станет совершенствование программ подготовки педагогов с учётом усиления воспитательной функции образования, отмечает Лилия Гумерова. Ведь нужно очень многое понять и узнать, чтобы потом, придя в класс, говорить об этом с детьми, добавила она.

«Чтобы не превратить всё в «обязаловку» и компанейщину, которая, наоборот, всех отталкивает. Это должно излагаться высокопрофессионально и прочувствованно. Когда сам учитель так чувствует и думает, то не нужно больших усилий, чтобы донести это до ребят», — пояснила сенатор.

Она посетовала, что сегодня в школах будто-бы стесняются говорить о любви к стране, об уважении Победы в Великой Отечественной войне, о традиционных семейных ценностях, об уважении старших. «Это излишняя, такая перевёрнутая «толерантность», когда мы боимся зло назвать злом, добро — добром», — убеждена Гумерова.

Она напомнила о деле против молодых людей, которые якобы «ради шутки» опубликовали фотографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный полк» 9 мая. «Есть вещи незыблемые, сакральные, над которыми нельзя пошутить или надругаться. Если это кто-то не понимает — это уже указывает на пробелы в воспитании», — пояснила она.