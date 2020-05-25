25.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Научат Родину любить в школах России. Закон о воспитании внес Путин в Госдуму

12:50 25.05.2020 Фото: pixabay.com
0

В законе уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения.

Научат Родину любить в школах России. Закон о воспитании внес Путин в Госдуму
«Воспитание является фундаментом свободного развития личности, её социализации и самоопределения», — подчёркивает президент в пояснительной записке

На уроках истории, литературы и географии школьники будут не только изучать факты и сюжеты, но также и духовно обогащаться. Усилению воспитательной функции учебных заведений посвящён законопроект президента Владимира Путина, который он внёс в Госдуму 21 мая. Как государство будет прививать юным поколениям чуткое и ответственное отношение к родной стране, разобралась «Парламентская газета».

«Живое слово» выходит на государственный уровень
Законопроект дополняет понятие воспитания в Законе «Об образовании»: в нём теперь уточняется, какие конкретно чувства и установки нужно взращивать в юных умах и сердцах. Это чувство патриотизма и гражданственности, уважение памяти и подвигов защитников Отечества, закона и правопорядка, человека труда и старшего поколения. Кроме того, это взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям нашего многонационального народа, к природе и окружающей среде.

«Воспитание является фундаментом свободного развития личности, её социализации и самоопределения», — подчёркивает президент в пояснительной записке.

Владимир Путин дал чётко понять, что образование неразрывно связано с воспитанием, это его важнейший компонент, считает глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Это политический посыл, что воспитание признано приоритетом на государственном уровне, это важнейшая функция государства, и сейчас под неё создаётся законодательная платформа», — сказала она «Парламентской газете».

21 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесённый президентом законопроект в профильный Комитет по образованию и науке.

От школы до вуза

Сеять «разумное, доброе, вечное» будут на основе рабочих программ и календарных планов. Причём воспитательный элемент включат как в школьный курс обучения, так и в программу училищ и вузов, следует из текста законопроекта.

В календарном плане будут перечислены события и мероприятия, в которых школа или вуз планирует участвовать. А в рабочей программе следует отразить цели, задачи, основные направления и темы воспитательной работы. Важный компонент — индивидуализация, то есть учёт особенностей каждой конкретной группы учеников. Кроме того, в воспитательной работе должен использоваться потенциал учебных предметов, говорится в поправках.

«История, литература, обществознание, география — изучение этих предметов подразумевает не просто знакомство с перечнем фактов, сюжетов и цифр. Должна быть и оценка тех или иных вопросов с нравственной, воспитательной точки зрения», — поясняет смысл этой методики Лилия Гумерова.

Разрабатывать эти документы учебные заведения будут самостоятельно. При этом родители и ученики имеют право участвовать в этой работе, и их мнение должно учитываться при составлении локальных актов, отмечает глава государства в пояснительной записке.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2020 года. С этого момента учебным заведениям отводится год на подготовку своих образовательных программ под новые требования. В законе подчёркивается, что школы, техникумы и вузы обязаны информировать учащихся обо всех воспитательных новациях учебной программы.

В духе Конституции

Президентский законопроект продолжает логику поправок в Конституцию, определяющих политику государства в отношении к детям, обращает внимание глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Так, в поправках отмечается, что государство должно обеспечивать всестороннее духовное, нравственное, физическое и интеллектуальное развитие детей, воспитывать в них патриотизм и гражданскую ответственность.

«Воспитание во многом предопределяет нравственные ориентиры и ценности, которых придерживается человек, поэтому государство должно уделять процессу воспитания пристальное внимание», — уточняет Андрей Клишас.

Чтобы научить любить Родину, нужно полюбить её самому

Следующим шагом станет совершенствование программ подготовки педагогов с учётом усиления воспитательной функции образования, отмечает Лилия Гумерова. Ведь нужно очень многое понять и узнать, чтобы потом, придя в класс, говорить об этом с детьми, добавила она.

«Чтобы не превратить всё в «обязаловку» и компанейщину, которая, наоборот, всех отталкивает. Это должно излагаться высокопрофессионально и прочувствованно. Когда сам учитель так чувствует и думает, то не нужно больших усилий, чтобы донести это до ребят», — пояснила сенатор.

Она посетовала, что сегодня в школах будто-бы стесняются говорить о любви к стране, об уважении Победы в Великой Отечественной войне, о традиционных семейных ценностях, об уважении старших. «Это излишняя, такая перевёрнутая «толерантность», когда мы боимся зло назвать злом, добро — добром», — убеждена Гумерова.

Она напомнила о деле против молодых людей, которые якобы «ради шутки» опубликовали фотографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный полк» 9 мая. «Есть вещи незыблемые, сакральные, над которыми нельзя пошутить или надругаться. Если это кто-то не понимает — это уже указывает на пробелы в воспитании», — пояснила она.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А до этого не воспитывали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Башка болит: какими лекарствами опасно снимать головную боль, поведал доктор Мясников
13:38 25-05-2020
Башка болит: какими лекарствами опасно снимать головную боль, поведал доктор Мясников
Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске
13:33 25-05-2020
Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске
БердскМы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска
13:30 25-05-2020
Мы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска
«Хайпожором» назвал Шнура Пригожин в ответ на стихи о каше из ботвы "бедствующих" в коронавирус артистов
13:30 25-05-2020
«Хайпожором» назвал Шнура Пригожин в ответ на стихи о каше из ботвы
Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой
13:23 25-05-2020
Брови облысели, выпали ресницы: По какой причине и к кому бежать с этой проблемой
Рано радуетесь: призвала не впадать в эйфорию от успехов в борьбе с коронавирусом Попова
13:19 25-05-2020
Рано радуетесь: призвала не впадать в эйфорию от успехов в борьбе с коронавирусом Попова
БердскСлезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень
13:16 25-05-2020
Слезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень
«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России
13:07 25-05-2020
«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России
Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района
13:03 25-05-2020
Потерял дно, запаниковал и захлебнулся мальчик 13 лет в реки Чаус Колыванского района
Второй этап снятия ограничений готовят в Москве. Откроют торговлю вещами и бытовые услуги
13:00 25-05-2020
Второй этап снятия ограничений готовят в Москве. Откроют торговлю вещами и бытовые услуги