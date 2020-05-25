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«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России

13:07 25.05.2020 Фото: pixabay.com
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Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди?», — написал музыкант. Он продолжил иронизировать над тем, что «артисты попали в беду» и в шутку призвал всех помочь «кто чем может на еду».

«Из ботвы готовим каши?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы на бедствия артистов в коронавирус в России
Пригожин в интервью «Вечерней Москве» выразил крайнюю встревоженность в связи с положением, в котором оказались многие артисты из-за ограничений

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях».

В ответ на заявление продюсера Иосифа Пригожина об артистах, которые «практически бедствуют» из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и его просьбы к правительству помочь культурным деятелям музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров опубликовал сатирическое стихотворение в Instagram, где выразил сомнения в тяжелом положении звезд.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на жалобы продюсера Иосифа Пригожина, заявившего о бедственном положении артистов. Для этого Шнур традиционно избрал стихотворную форму и опубликовал свое сочинение в Instagram.

«Жизнь бывает повернется, // Не фасадом, а фанерой», — начал он свою запись в соцсетях.

Сразу же после этого перейдя на мат, Шнуров поинтересовался «бедствует ли» Пригожин «с тетей Леро».

«Из ботвы готовим каши? // Бересту уже едим? // Сиротинушки вы наши, // Исхудал совсем поди?», — написал музыкант.

Он продолжил иронизировать над тем, что «артисты попали в беду» и в шутку призвал всех помочь «кто чем может на еду».

«Нет, мы не настолько близки, // Но протянута рука. // Посылаю вам сосиски // Из «пятерочки». Пока», — завершил Шнуров свое обращение.

Пригожин в интервью «Вечерней Москве» выразил крайнюю встревоженность в связи с положением, в котором оказались многие артисты из-за ограничений, введенных с целью ограничения распространения пандемии коронавируса.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — сказал он.

Он добавил, что несмотря на сложившийся у зрителей образ исключительно богатых людей, реальное финансовое положение звезд часто не совпадает с такими представлениями, а расходы самих артистов могут превышать их заработки.

«В ужасном состоянии сейчас театралы, цирковые деятели, танцоры, музыканты, которые вкладывают огромные состояния в покупку инструментов. Ведь все это делается для зрителей, а когда их нет, билеты не продаются, концерты не проводятся, то есть огромный творческий пласт лишается шансов продолжать свою деятельность», — отметил Пригожин.

Продюсер признался, что не ждет улучшения ситуации в российском шоу-бизнесе в ближайшее время в свете текущей экономической ситуации.

«Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не раньше, чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену. Да и зритель не сразу побежит покупать билеты. Кроме того, все зависит еще и от эпидемиологической ситуации», — подчеркнул он.

Упреждая возможные претензии, Пригожин решил обратить внимание своих потенциальных критиков на то, что не вся прибыль с гастролей и выступлений становится гонораром артистов.

«Если выступление артиста принесло миллион или $100 тысяч, это не значит, что деньги, которые ему заплатят, уйдут только в его карман. Эта сумма уходит на авиаперелет, проживание в гостинице, содержание директора, зала, рекламу, перевозку оборудования, плату музыкантам, а уже потом он получает хоть какую-то прибыль», — заявил он.

По мнению продюсера, в сложившейся обстановке дела могут хорошо идти только у тех исполнителей, которые вовремя поняли, как заниматься предпринимательской деятельностью и смогли запустить успешный бизнес.

Пригожин счел также необходимым указать на то, что статус знаменитостей не дает звездам прав не платить налоги, и что в этом они равны с остальными россиянами.

Продюсер также рассказал, что вместе с супругой, певицей Валерией, платит в бюджет не менее 10 млн руб. и выразил уверенность, что государство должно при первом же обращении вернуть деньги, в случае сложной ситуации и появлении необходимости финансовой поддержки.

Источник: instagram.com/sergeyshnurov

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