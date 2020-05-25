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Слезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень

13:16 25.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +23, +28°C. Дожди закончатся после 16.00.

Слезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень
Погода в Бердске портится

Прогремел гром сегодня, 25 мая, в Бердске. По всей видимости, погода портится. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +23, +28°C, местами до +34°C.

В Бердске дожди начнутся с 13.00, а закончатся после 16.00. К вечеру, 25 мая, на улице потеплеет.

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