Слезы выпускников: Гремит гром днем 25 мая в Бердске за полчаса до последнего звонка. Начался ливень

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +23, +28°C. Дожди закончатся после 16.00.

Погода в Бердске портится

Прогремел гром сегодня, 25 мая, в Бердске. По всей видимости, погода портится. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +23, +28°C, местами до +34°C.

В Бердске дожди начнутся с 13.00, а закончатся после 16.00. К вечеру, 25 мая, на улице потеплеет.