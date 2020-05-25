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Хоть вешайся: Почему торгуют «тряпками» во время запрета на центральном рынке Бердска?

16:30 25.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Отделы арендаторов, кроме торгующих едой, на центральном рынке закрыты: отключили эскалаторы и электричество. Собственники открывают отделы на свой страх и риск. Мэрия готовится проверить законность торговли — штрафы до 500 тыс. рублей.

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Незаконно работающие отделы могут закрыть на 90 суток по решению суда

Коронавирус шагает по Новосибирской области и Бердску. Число заразившихся растет: 25 мая зафиксирован антирекорд за все время пандемии по числу заболевших за сутки в регионе (89) и в Бердске (4). Ограничения власть хоть и ослабляет, но не снимает самоизоляцию, масочный режим и запрет на торговлю.

Губернатор Травников 15 мая подписал постановление, утвердив список предприятий и организаций, которым по-прежнему запрещено работать. К ним относятся все организации культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Однако именно по поводу торговли возникают вопросы у читателей «Курьер. Среда. Бердск»:

— Объясните мне, почему все ТЦ, 1-й этаж центрального рынка (промтовары) прекрасно работают, а рынку 2-й и 0 этажу запрещено…

— Чем промтовары на первом этаже отличаются от второго и нулевого? Одни работают и платят аренду, а другие не работают и тоже платят аренду. Вот парадокс…

Действительно, джинсы и обувь в отделах рядом с продуктами на первом этаже бердского рынка продают. В то же время, входы на 2-й и нулевой этажи заблокированы. Уличные киоски под одной крышей тоже открыты «через раз». Как и магазинчики в новом здании центрального рынка — на большинстве дверей висят замки. Но некоторые торгуют «тряпками» совсем не детского ассортимента и не товарами первой необходимости.

Всех проверят

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

На многих отделах центрального рынка висят замки

Вопросы возмущенных этим фактом предпринимателей, которые исполняют требования закона и терпят убытки, «Курьер. Среда. Бердск» адресовал заместителю начальника управления экономразвития бердской мэрии Евгению Абльгансу.

По его словам, в горадминистрацию тоже поступали аналогичные жалобы. И проверка центрального рынка обязательно будет.

— Могу сказать, что на момент открытия рынка с его директором проведена разъяснительная беседа, была доведена в полном объеме информация о тех предприятиях, которые могут осуществлять деятельность, а также об ответственности за совершение организациями нарушений. По поступившей информации будем дополнительно проверять, кто на рынке осуществляет деятельность. Когда проверка идет, мы смотрим ассортимент. И если там отсутствуют товары первой необходимости, ведется реализация товаров, которая запрещена, будем привлекать к административной ответственности, — прокомментировал Абельганс.

Он напомнил, что штрафы на должностных лиц за неисполнение губернаторского постановления составляют до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Собственники сами отвечают за себя

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

Торговать рассадой не запрещено

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского рынка Татьяна Шлейникова, все площади, которые сдает в аренду рынок, закрыты. В частности остановлены и перекрыты эскалаторы на нулевой и второй этажи. Там отключен свет. Открытые отделы с непродовольственными товарами рядом с продуктами принадлежат собственникам и за них рынок не отвечает, пояснила Шлейникова.

— Бутики по периметру первого этажа — это их частная собственность. Их 12 человек. Они нам не подчиняются. И мы за них не отвечаем. Все наши площади закрыты. В новом здании торгуют только те, кому позволяет ассортимент, — заверила Татьяна Федоровна. — Они все предупреждены, что несут персональную ответственность.

По ее словам, как только закрыли рынок полтора месяца назад, арендаторы начали возмущаться, угрожали, устраивали митинги, плакали, мол, «хоть вешайся» — денег нет. Но как ни жалко предпринимателей, терпящих убытки, директор рынка не может нарушить введенные ограничения. По словам Шлейниковой, в ближайшие дни, скорее всего, еще ослабят ограничения и, возможно, разрешат открыть магазины непродовольственных товаров и общепит.

Официально

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?

Часть рынка закрыли еще марте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением от 15 мая 2020 №168-п определил перечень отраслей экономики, деятельность в которых приостановлена (ограничена) любыми организациями, независимо от организационных форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области, что соответствует всем ранее установленным ограничениям деятельности на территории Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Приложение к постановлению правительства Новосибирской области от 15.05.2020 №168-п

1. Культура, организация досуга и развлечений:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

деятельность в области демонстрации кинофильмов

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельность физкультурно-оздоровительная;
деятельность санаторно-курортных организаций

3. Гостиничный бизнес:
деятельность по предоставлению мест для временного проживания

4. Общественное питание:
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:

образование дополнительное детей и взрослых

6. Деятельность по организации конференций и выставок:
деятельность по организации конференций и выставок

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;
торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;
торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами.

Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
Хоть вешайся: Почему торгуют тряпками во время запрета на центральном рынке Бердска?
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От редакции

Проверка найдет нарушителей?

Аноним, 25 мая 2020 16:41
Нет, если в крупных ТЦ запрещено торговать, то не торгуйте! Или пусть торгуют все, а не только "бутики первого этажа".

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