Хоть вешайся: Почему торгуют «тряпками» во время запрета на центральном рынке Бердска?

Отделы арендаторов, кроме торгующих едой, на центральном рынке закрыты: отключили эскалаторы и электричество. Собственники открывают отделы на свой страх и риск. Мэрия готовится проверить законность торговли — штрафы до 500 тыс. рублей.

Незаконно работающие отделы могут закрыть на 90 суток по решению суда

Коронавирус шагает по Новосибирской области и Бердску. Число заразившихся растет: 25 мая зафиксирован антирекорд за все время пандемии по числу заболевших за сутки в регионе (89) и в Бердске (4). Ограничения власть хоть и ослабляет, но не снимает самоизоляцию, масочный режим и запрет на торговлю.

Губернатор Травников 15 мая подписал постановление, утвердив список предприятий и организаций, которым по-прежнему запрещено работать. К ним относятся все организации культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, а также предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Однако именно по поводу торговли возникают вопросы у читателей «Курьер. Среда. Бердск»:



— Объясните мне, почему все ТЦ, 1-й этаж центрального рынка (промтовары) прекрасно работают, а рынку 2-й и 0 этажу запрещено…

— Чем промтовары на первом этаже отличаются от второго и нулевого? Одни работают и платят аренду, а другие не работают и тоже платят аренду. Вот парадокс…

Действительно, джинсы и обувь в отделах рядом с продуктами на первом этаже бердского рынка продают. В то же время, входы на 2-й и нулевой этажи заблокированы. Уличные киоски под одной крышей тоже открыты «через раз». Как и магазинчики в новом здании центрального рынка — на большинстве дверей висят замки. Но некоторые торгуют «тряпками» совсем не детского ассортимента и не товарами первой необходимости.

Всех проверят

На многих отделах центрального рынка висят замки

Вопросы возмущенных этим фактом предпринимателей, которые исполняют требования закона и терпят убытки, «Курьер. Среда. Бердск» адресовал заместителю начальника управления экономразвития бердской мэрии Евгению Абльгансу.

По его словам, в горадминистрацию тоже поступали аналогичные жалобы. И проверка центрального рынка обязательно будет.

— Могу сказать, что на момент открытия рынка с его директором проведена разъяснительная беседа, была доведена в полном объеме информация о тех предприятиях, которые могут осуществлять деятельность, а также об ответственности за совершение организациями нарушений. По поступившей информации будем дополнительно проверять, кто на рынке осуществляет деятельность. Когда проверка идет, мы смотрим ассортимент. И если там отсутствуют товары первой необходимости, ведется реализация товаров, которая запрещена, будем привлекать к административной ответственности, — прокомментировал Абельганс.

Он напомнил, что штрафы на должностных лиц за неисполнение губернаторского постановления составляют до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Собственники сами отвечают за себя

Торговать рассадой не запрещено

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского рынка Татьяна Шлейникова, все площади, которые сдает в аренду рынок, закрыты. В частности остановлены и перекрыты эскалаторы на нулевой и второй этажи. Там отключен свет. Открытые отделы с непродовольственными товарами рядом с продуктами принадлежат собственникам и за них рынок не отвечает, пояснила Шлейникова.

— Бутики по периметру первого этажа — это их частная собственность. Их 12 человек. Они нам не подчиняются. И мы за них не отвечаем. Все наши площади закрыты. В новом здании торгуют только те, кому позволяет ассортимент, — заверила Татьяна Федоровна. — Они все предупреждены, что несут персональную ответственность.

По ее словам, как только закрыли рынок полтора месяца назад, арендаторы начали возмущаться, угрожали, устраивали митинги, плакали, мол, «хоть вешайся» — денег нет. Но как ни жалко предпринимателей, терпящих убытки, директор рынка не может нарушить введенные ограничения. По словам Шлейниковой, в ближайшие дни, скорее всего, еще ослабят ограничения и, возможно, разрешат открыть магазины непродовольственных товаров и общепит.

Официально

Часть рынка закрыли еще марте

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников постановлением от 15 мая 2020 №168-п определил перечень отраслей экономики, деятельность в которых приостановлена (ограничена) любыми организациями, независимо от организационных форм и форм собственности и индивидуальными предпринимателями на территории Новосибирской области, что соответствует всем ранее установленным ограничениям деятельности на территории Новосибирской области, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Приложение к постановлению правительства Новосибирской области от 15.05.2020 №168-п

1. Культура, организация досуга и развлечений:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;



деятельность в области демонстрации кинофильмов

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;

деятельность физкультурно-оздоровительная;

деятельность санаторно-курортных организаций



3. Гостиничный бизнес:деятельность по предоставлению мест для временного проживания

4. Общественное питание:

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

5. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений:



образование дополнительное детей и взрослых

6. Деятельность по организации конференций и выставок:

деятельность по организации конференций и выставок

7. Розничная торговля непродовольственными товарами:

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;



торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами.