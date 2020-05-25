Заразился коронавирусом глава Тувы

«Зараза страшная»: Шолбан Валерьевич Кара-оол рассказывает о своей болезни и еще нескольких чиновников на видео в социальной сети ВКонтакте.

О своей болезни и нескольких подчиненных глава Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол рассказывает на видео в социальной сети ВКонтакте. Он отмечает, что также больны еще несколько чиновников, и что это «зараза страшная».