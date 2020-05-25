Против исправительного центра собрали 8380 подписей в Бердске. Сбор идет до 30 мая, список отправят Путину

На странице в соцсети «Вконтакте» движения против ИЦ есть онлайн вариант сбора подписей. Человек может распечатать документ, расписаться, а после передать инициативной группе. Сбор подписей до 30 мая.

Сбор подписей против исправительного центра в Бердске продолжается

7 980 подписей собрала инициатор петиции «Не допустить открытие исправительного центра для осужденных в городе Бердске» Наталья Ерошенко на 25 мая в Бердске. Кроме того, как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» инициатор движения Светлана Рябоконь, на руках у инициативной группы около 400 бумажных подписей против исправительного центра в Бердске.

— Мы продолжаем сбор подписей до 30 мая. У нас на странице есть онлайн вариант сбора подписей. Человек может ее распечатать, расписаться, а после мы обговариваем день и время встречи, чтобы забрать документ. После мы все подписи отправим президенту России, — рассказала Светлана Рябоконь «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 мая.

Бердские активисты, протестовавший против открытия в городе исправительного центра ФСИН, получили официальный ответ от губернатора Новосибирской области, подготовленный министром региональной политики Игорем Яковлевым 30 марта. Ответ чиновника категорически не устроило общественников из Бердска. И они заявили «Курьер. Среда. Бердск», что рано «опускать руки».

Министр слово в слово повторил письмо главы областного главка ФСИН Андрея Папето, присланное в конце февраля мэру Бердска Евгению Шестернину.

Вопрос размещения исправительного центра на территории расформированной в 2009 году 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ не рассматривается, — заявил руководитель минрегионполитики.

А дальше следует пространное объяснение того, что «органам местного самоуправления поручено содействовать»…

Нас местные власти заверили, что в Бердске исправительного центра не будет. Но губернатор ответил, что не будет ИЦ в военной части. А про территорию города в целом — ничего. То есть Бердск по-прежнему рассматривается как место для осужденных к принудительным работам, — высказалась организатор инициативной группы протестующих против ИЦ Наталья Слесарева.

По ее мнению, при нынешнем главе, полномочия которого истекают в ноябре 2020 года, вероятно, исправительный центр не откроют. А вот его преемник «точно даст добро».

— У нас еще нет ответов из Москвы — от Путина и Шойгу. Новосибирск, судя по всему, не исключил Бердск из мест, где могут открыть ИЦ. Вопрос поэтому еще не закрыт, — отметила Наталья Петровна, подчеркнув, что борьба «за город без зэков» будет продолжена. Как действовать, решат после того, как ответят президент и министр обороны.

Напомним, что в конце февраля бердские активисты начали собирать подписи против ИЦ, провели одиночные пикеты. А 14 марта — митинг, на который пришло около 400 противников «тюрьмы». Участники массовой акции протеста предсказывали засилие криминала и блатной романтики. Бердчане заявили, что не хотят оставаться на обочине жизни. И выступали за производство квадрокоптеров, вместо исправительного центра. Власть в лице вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова заверила, что ИЦ в городе не будет.

— У нас курортная зона, столько оздоровительных лагерей, санаториев. Куда нам лепить «зону»? — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Исакова. — Мы в свое время жили в Ангарске, где муж военнослужащий служил в конвое. Там зона находилась черт знает где, за чертой города…

— Митинг — это не конец нашим протестам. Наша рабочая группа продолжает работать. Мы делаем запросы не только на местный уровень, который по сути не решает проблемы. Мы продолжим демонстрировать свою позицию, выражать мнение горожан, которые не хотят жить по соседству с ИЦ, в разных формах. Будем держать руку на пульсе, — рассказала одна из организаторов общественного движения против исправительного центра Светлана Рябоконь. Именно на ее имя в конце марта пришел ответ на запрос губернатору.

Из письма министра региональной политики Новосибирской области:

« Федеральным законом от 27.12.2018 № 540-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51.1 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации» предусмотрена замена не отбытой части лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. Во исполнение протокола оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации от 09.05.2019, утвержденного Президентом Российской Федерации 16.05.2019 № Пр-844, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области (далее — ФСИН России по НСО) проводится работа по расширению сети исправительных центров.

Исполнительными органами государственной власти Новосибирской области осуществляется взаимодействие с ГУ ФСИН России по НСО по данному вопросу. Органам местного самоуправления также поручено оказывать содействие в рассматриваемом вопросе.

В Новосибирской области право на обращение с соответствующим ходатайством о замене не отбытой части лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах предоставлено 4863 осужденным, находящимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области, из них — 185 жителей города Бердска и 290 жителей Искитимского района Новосибирской области.

Указанные осужденные не имеют возможности фактически реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет и отчисления в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты.

Участки, созданные как исправительные центры при ФКУ ИК-8 (Калининский район Новосибирска) и ФКУ ИК-3 (Первомайский район Новосибирска) ГУФСИН России по Новосибирской области, рассчитаны на 160 мест, однако фактически на сегодняшний день отбывают наказание 309 осужденных, в том числе жители города Бердска».