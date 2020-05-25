Неземная любовь: изуродовал кипятком из чайника и ударами сковородой подругу житель Горного Алтая. Хотел ее вернуть

Уставшая терпеть нападки бывшего друга, потерпевшая обратилась в полицию с просьбой привлечь его к ответственности. Стражи порядка доставили сельчанина в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Стражи порядка доставили сельчанина в отдел полиции

21-летний житель Усть-Канского района нанёс побои сковородой, а также ножом угрожал своей подруге, пожелавший разорвать с ним отношения.

Предварительно установлено, что ранее подозреваемый поддерживал близкие отношения с 19-летней односельчанкой. После того, как девушка решила прекратить дружбу, она переехала в Горно-Алтайск. Желая вернуть возлюбленную, юноша отправился вслед за ней. Встретив девушку в республиканской столице сельчанин предложил ей зайти к нему в гости, к тому времени он успел снять жилье, на что бывшая подруга согласилась. Уже в доме юноша стал выказывать недовольство из-за того что сельчанка его бросила.

Между молодыми людьми вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый взял в руки нож и стал угрожать девушке убийством, в случае если она не вернётся к нему. Затем дебошир облил возлюбленную горячей водой из чайника. Девушке удалось убежать от потерявшего над собой контроль юноши, однако и это не остановило его. Выяснение отношений продолжилось уже дома у потерпевшей, где подозреваемый схватил со стола сковороду, которой несколько раз ударил подругу по телу. Только после этого сельчанин покинул чужой дом.

Уставшая терпеть нападки бывшего друга, потерпевшая обратилась в полицию с просьбой привлечь его к ответственности.

Стражи порядка доставили сельчанина в отдел полиции, где в ходе разбирательства он признался в содеянном.

В настоящее время по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение.

Источник: пресс-служба МВД по Республике Алтай