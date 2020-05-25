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На 25 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область. Список регионов

17:30 25.05.2020 Фото: pexels.com
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За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%)

На 25 месте по зараженным COVID 19 Новосибирская область. Список регионов
Количество заболевших растет

За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%).

Нарастающим итогом выявлено 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 499 человек.

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  166473 2560  110853  53586  2034
Московская область  34346 831  28098  5908  340
Санкт-Петербург  13713 374  9985  3590  138
Нижегородская область  8276 229  5741  2470  65
Республика Дагестан  4205 110  755  3353  97
Свердловская область  3983 279  2695  1270  18
Ростовская область  3727 158  2412  1281  34
Красноярский край  3410 145  2672  710  28
Калужская область  3354 108  2440  888  26
Краснодарский край  3337 90  1336  1973  28
Тульская область  3213 111  1985  1208  20
Брянская область  3057 106  1445  1581  31
Рязанская область  3040 87  2395  638  7
Мурманская область  2936 36  1298  1631  7
Республика Татарстан  2849 62  881  1959  9
Республика Башкортостан  2772 89  1872  882  18
Республика Северная Осетия — Алания  2645 60  1119  1499  27
Ярославская область  2632 101  2116  503  13
Курская область  2581 74  1654  919  8
Тамбовская область  2547 72  1696  845  6
Саратовская область  2516 98  1709  785  22
Ленинградская область  2495 58  1460  1026  9
Республика Чувашия  2387 97  1656  720  11
Кабардино-Балкарская Республика  2334 83  1738  588  8
Владимирская область  2322 69  1956  350  16
Волгоградская область  2296 89  1580  701  15
Новосибирская область  2213 89  1293  891  29
Челябинская область  2180 45  1261  907  12
Самарская область  2118 97  1460  642  16
Ямало-Ненецкий автономный округ  2092 38  1362  724  6
Ставропольский край  2011 79  1221  750  40
Ульяновская область  1959 98  1447  506  6
Орловская область  1867 59  1010  845  12
Белгородская область  1825 89  1208  602  15
Республика Ингушетия  1823 45  1002  780  41
Пензенская область  1803 94  533  1255  15
Ханты-Мансийский АО  1755 85  1148  590  17
Хабаровский край  1698 65  980  708  10
Липецкая область  1696 63  1152  539  5
Приморский край  1695 49  1063  617  15
Смоленская область  1685 82  1102  567  16
Республика Мордовия  1646 34  1092  542  12
Оренбургская область  1610 44  655  950  5
Ивановская область  1602 36  1069  516  17
Воронежская область  1518 55  478  1026  14
Республика Марий Эл  1518 39  429  1079  10
Астраханская область  1501 153  807  683  11
Тюменская область  1448 37  798  643  7
Пермский край  1410 43  604  792  14
Алтайский край  1406 81  763  636  7
Тверская область  1363 53  497  849  17
Республика Саха (Якутия)  1357 81  763  587  7
Кировская область  1323 64  525  790  8
Калининградская область  1244 43  692  534  18
Республика Бурятия  1209 66  633  569  7
Иркутская область  1194 116  947  238  9
Архангельская область  1146 126  715  427  4
Республика Коми  1135 6  548  568  19
Чеченская Республика  1112 22  439  660  13
Омская область  1044 59  798  228  18
Новгородская область  914 70  630  279  5
Республика Калмыкия  903 24  538  354  11
Забайкальский край  817 59  420  385  12
Республика Хакасия  813 24  373  430  10
Карачаево-Черкесская Республика  783 26  524  255  4
Республика Тыва  706 78  648  57  1
Республика Адыгея  696 25  392  295  9
Вологодская область  665 22  400  261  4
Камчатский край  658 31  408  244  6
Псковская область  592 26  374  208  10
Костромская область  580 13  278  294  8
Томская область  536 29  361  166  9
Удмуртская Республика  529 19  187  330  12
Кемеровская область  418 12  263  148  7
Амурская область  385 30  285  95  5
Республика Крым  340 14  184  153  3
Республика Карелия  316 16  194  121  1
Еврейская автономная область  267 1  115  150  2
Магаданская область  223 0  74  146  3
Курганская область  183 4  104  79  0
Севастополь  157 2  38  116  3
Республика Алтай  102 7  53  49  0
Сахалинская область  69 1  32  37  0
Ненецкий автономный округ  62 0  52  10  0
Чукотский автономный округ  61 2  28  32  1

За весь период от коронавируса умерло 3 633 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 тыс.683 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф

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