На 25 месте по зараженным COVID-19 Новосибирская область. Список регионов

За последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3908 (43,7%).
Нарастающим итогом выявлено 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 499 человек.
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|166473
|2560
|110853
|53586
|2034
|Московская область
|34346
|831
|28098
|5908
|340
|Санкт-Петербург
|13713
|374
|9985
|3590
|138
|Нижегородская область
|8276
|229
|5741
|2470
|65
|Республика Дагестан
|4205
|110
|755
|3353
|97
|Свердловская область
|3983
|279
|2695
|1270
|18
|Ростовская область
|3727
|158
|2412
|1281
|34
|Красноярский край
|3410
|145
|2672
|710
|28
|Калужская область
|3354
|108
|2440
|888
|26
|Краснодарский край
|3337
|90
|1336
|1973
|28
|Тульская область
|3213
|111
|1985
|1208
|20
|Брянская область
|3057
|106
|1445
|1581
|31
|Рязанская область
|3040
|87
|2395
|638
|7
|Мурманская область
|2936
|36
|1298
|1631
|7
|Республика Татарстан
|2849
|62
|881
|1959
|9
|Республика Башкортостан
|2772
|89
|1872
|882
|18
|Республика Северная Осетия — Алания
|2645
|60
|1119
|1499
|27
|Ярославская область
|2632
|101
|2116
|503
|13
|Курская область
|2581
|74
|1654
|919
|8
|Тамбовская область
|2547
|72
|1696
|845
|6
|Саратовская область
|2516
|98
|1709
|785
|22
|Ленинградская область
|2495
|58
|1460
|1026
|9
|Республика Чувашия
|2387
|97
|1656
|720
|11
|Кабардино-Балкарская Республика
|2334
|83
|1738
|588
|8
|Владимирская область
|2322
|69
|1956
|350
|16
|Волгоградская область
|2296
|89
|1580
|701
|15
|Новосибирская область
|2213
|89
|1293
|891
|29
|Челябинская область
|2180
|45
|1261
|907
|12
|Самарская область
|2118
|97
|1460
|642
|16
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2092
|38
|1362
|724
|6
|Ставропольский край
|2011
|79
|1221
|750
|40
|Ульяновская область
|1959
|98
|1447
|506
|6
|Орловская область
|1867
|59
|1010
|845
|12
|Белгородская область
|1825
|89
|1208
|602
|15
|Республика Ингушетия
|1823
|45
|1002
|780
|41
|Пензенская область
|1803
|94
|533
|1255
|15
|Ханты-Мансийский АО
|1755
|85
|1148
|590
|17
|Хабаровский край
|1698
|65
|980
|708
|10
|Липецкая область
|1696
|63
|1152
|539
|5
|Приморский край
|1695
|49
|1063
|617
|15
|Смоленская область
|1685
|82
|1102
|567
|16
|Республика Мордовия
|1646
|34
|1092
|542
|12
|Оренбургская область
|1610
|44
|655
|950
|5
|Ивановская область
|1602
|36
|1069
|516
|17
|Воронежская область
|1518
|55
|478
|1026
|14
|Республика Марий Эл
|1518
|39
|429
|1079
|10
|Астраханская область
|1501
|153
|807
|683
|11
|Тюменская область
|1448
|37
|798
|643
|7
|Пермский край
|1410
|43
|604
|792
|14
|Алтайский край
|1406
|81
|763
|636
|7
|Тверская область
|1363
|53
|497
|849
|17
|Республика Саха (Якутия)
|1357
|81
|763
|587
|7
|Кировская область
|1323
|64
|525
|790
|8
|Калининградская область
|1244
|43
|692
|534
|18
|Республика Бурятия
|1209
|66
|633
|569
|7
|Иркутская область
|1194
|116
|947
|238
|9
|Архангельская область
|1146
|126
|715
|427
|4
|Республика Коми
|1135
|6
|548
|568
|19
|Чеченская Республика
|1112
|22
|439
|660
|13
|Омская область
|1044
|59
|798
|228
|18
|Новгородская область
|914
|70
|630
|279
|5
|Республика Калмыкия
|903
|24
|538
|354
|11
|Забайкальский край
|817
|59
|420
|385
|12
|Республика Хакасия
|813
|24
|373
|430
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|783
|26
|524
|255
|4
|Республика Тыва
|706
|78
|648
|57
|1
|Республика Адыгея
|696
|25
|392
|295
|9
|Вологодская область
|665
|22
|400
|261
|4
|Камчатский край
|658
|31
|408
|244
|6
|Псковская область
|592
|26
|374
|208
|10
|Костромская область
|580
|13
|278
|294
|8
|Томская область
|536
|29
|361
|166
|9
|Удмуртская Республика
|529
|19
|187
|330
|12
|Кемеровская область
|418
|12
|263
|148
|7
|Амурская область
|385
|30
|285
|95
|5
|Республика Крым
|340
|14
|184
|153
|3
|Республика Карелия
|316
|16
|194
|121
|1
|Еврейская автономная область
|267
|1
|115
|150
|2
|Магаданская область
|223
|0
|74
|146
|3
|Курганская область
|183
|4
|104
|79
|0
|Севастополь
|157
|2
|38
|116
|3
|Республика Алтай
|102
|7
|53
|49
|0
|Сахалинская область
|69
|1
|32
|37
|0
|Ненецкий автономный округ
|62
|0
|52
|10
|0
|Чукотский автономный округ
|61
|2
|28
|32
|1
За весь период от коронавируса умерло 3 633 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 260 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 287 тыс.683 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф