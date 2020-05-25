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Ушел жить в лес отец с тремя малолетними детьми от коронавируса в Приморье

18:00 25.05.2020 Фото: pixabay.com
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По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Незамедлительно организованы поиски семьи.

Ушел жить в лес отец с тремя малолетними детьми от коронавируса в Приморье
Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу

В начале мая 2020 года в правоохранительных органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Незамедлительно организованы поиски семьи. На место происшествия направлена следственная группа в составе первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов следственного управления.

Следователи проверяли все версии исчезновения. В жилище, где проживала семья, обнаружены и изъяты записи, свидетельствующие о намерении покинуть дом. Допрошены многочисленные свидетели. Создан оперативный штаб, организованы и проведены поисковые мероприятия с привлечением сотрудников УМВД России по Приморскому краю, ГУ МЧС России по Приморскому краю, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров из числа местных жителей, а также ПРОО «ПримПоиск».

Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи.

Источник: primorsky.sledcom.ru

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